David de Gea måtte av banen med skade mot Sverige JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Her tusler David de Gea av banen med skade mot Sverige

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har slitt stort med skader denne sesongen. Tirsdag måtte målvakt David de Gea også av banen med skade.

Sverige - Spania (1–1).

Det var spilt seksti minutter av EM-kvalifiseringskampen mellom Spania og Sverige da David de Gea gikk av banen.

Den spanske målvakten hadde akkuratt klarert en ball vekk fra det spanske forsvaret. Med en gang så man at keeperen vred seg i smerte og forsøkte å tøye det som så ut til å være en strekk.

David de Gea innså raskt at han ikke kunne fullføre kampen mot Sverige. ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

de Gea så ned på låret, og gressmatten, da han gikk av banen. JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Storkamp søndag

Allerede søndag møter Manchester United Liverpool til storkamp på Old Trafford.

Om skaden de Gea pådro seg viser å være en strekk, er det tvilsomt om Solskjærs sistskanse rekker oppgjøret.

Skaden føyer seg inn i en lang rekke for Manchester United denne sesongen. Da de tapte 0–1 for Newcastle sist seriekamp, var flere sentrale spillere ute med skade (Victor Lindelöf, Jesse Lingard, Paul Pogba, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw og Antony Martial).

Kun Lindelöf har vært i aksjon under landslagspausen av de ovennevnte seks spillerne.

Spania Norges håp

Det norske landslaget håpet at spanjolene skulle reise seg, etter at de selv ga dem en liten nesestyver på Ullevaal lørdag.

Det så også slik ut i starten av kampen på Friends Arena i Stockholm. I løpet av de første ti minuttene var det kun ett lag på banen, og Sverige hadde kun hatt åtte pasninger seg i mellom.

Men svenskene kjempet seg tilbake i oppgjøret, og kom til flere muligheter mot David de Gea i det spanske buret før pause.

Fra utskjelt til helt

Det svenske publikummet måtte likevel vente til etter pause, før de kunne sette jubelen løs.

Etter 49 minutter slo Robin Quiasson et perfekt innlegg på pannebrasken til Marcus Berg, men et tigersprang fra de Gea hindret Berg.

Emil Forsberg var først på returen. Også den reddet de Gea. På den andre returen kunne Berg enkelt heade inn sitt første mål på åtte kamper i EM-kvalifiseringen.

Marcus Berg ble matchvinner for Sverige. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Nettopp på grunn av måltørken har veteranspissen måtte tåle mye kritikk, blant annet fra Zlatan Ibrahimovic.

– Med all respekt: Marcus Berg? Hvor mange kamper har det gått nå? Han har ikke gjort mål på 20 kamper? Han spiller fortsatt. Hadde det vært meg ... allerede etter to kamper sa man att «han gjør ikke mål». «Han er ikke bra nok», sa Zlatan til Expressen forrige uke.

Berg svarte samtlige svenske medier med at han alltid får kritikk. Tirsdag svarte han også med scoring.

Spania EM-klar

Men det som så ut til å bli en svensk drømmekveld, ble til dels ødelagt av utligning fra innbytter Rodrigo Moreno på overtid.

Utligningen, og resultatet 1–1, betyr at Spania er klare for EM-sluttspillet neste år.

For Sverige sin del venter en tøff bortekamp mot Romania i november. Med poeng der, vil Sverige etter all sannsynlighet være klar for EM.