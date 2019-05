Da fotballbaner faktisk var potetåkre: Lyn satte poteter på Ullevaal

– Det at de sender oss ut på dette gresset er en skandale. Hvis du vil kalle deg en fotballklubb må du ha en bane å spille på. Det er pinlig, sa Rosenborg-kaptein Mike Jensen til Eurosport om Lillestrøms gressmatte etter 1–1-kampen lørdag.

Han brukte selv ikke begrepet potetåker, men på sosiale medier var det flere som kalte banen akkurat det.

Snart 17.mai og Åråsen ser ut som en potetåker. Skulle ikke vært lov å ha en så dårlig gressmatte på den tida av året. — Eirik E. Braadland (@EirikBraadland) May 11, 2019

Åråsen er jo en potetåker. Alltid vært, alltid være. — Ole Aasheim (@OleAasheim) May 11, 2019

Dette uttrykket er i Norge blitt den kanskje vanligste betegnelsen på dårlige gressmatter i fotball. Det ikke alle vet er at det en gang i tiden var en helt korrekt beskrivelse av flere fotballbaner i landet.

Under den tyske okkupasjonen fra 1940–1945 bidro både importstopp og rasjonering til matmangel og trange tider. I disse årene ble poteten en redning for mange. Over alt i byene vokste nye potetåkre opp i hager og på parseller. Folk grep de mulighetene de hadde, noe som også gikk utover flere fotballbaner.

– De lå jo der plane og fine, så det var bare å sette potetene, forteller historiker Nils Petter Thuesen, som har skrevet flere bøker om okkupasjonen.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Lyn-poteter»

Blant klubbene som så sitt snitt til å tjene en slant på matauk, var Oslo-klubben Lyn. Under okkupasjonens første år satte medlemmer av klubben tolv tønner poteter på treningsbanen utenfor Ullevaal stadion. Det ga dem ifølge Okkupasjonen.no 150 tønner poteter, og avkastningen ble brukt til å betale ned gjeld.

Bergens Tidende omtalte 12. oktober 1940 dyrkingen slik i en notis på forsiden, under overskriften «Lyn-poteter»:

«Den kjente sportsklubb Lyn har iår på sin utmerkede treningsbane satt 12 tønner poteter. Klubben fikk igjen 150 tønner, og på den måten har treningsbanen betalt sig.»

Ingen av dem som var med på matauket på Ullevaal lever i dag. Men flere av veteranene i Lyn har hørt historien.

– Jeg husker ikke akkurat hva som foregikk, men jeg har hørt at det var poteter der under krigen, forteller Lars Kristen Rivø.

86-åringen var syv år da tyskerne inntok Oslo 9. april 1940, men ble ikke medlem av Sportsklubben før i 1946. Den organiserte idretten i Norge la ned aktiviteten under krigsårene i det som i ettertid er kjent som «idretsstreiken».

Oslo byarkiv

Flere golfbaner ble åkre

Selv om Rivø selv ikke husker noe av jordbruket ved nasjonalstadionet, holder han det for meget sannsynlig at det faktisk skjedde.

– Klubben eksisterte jo ikke under krigen, så jeg tipper at noen av ildsjelene i Lyn fant ut at de kunne gjøre noe matnyttig og pløye opp til poteter, sier han.

Lyns treningsbane var en gressbane med tilnærmet internasjonale mål som lå rett utenfor tribunene.

Det var ikke bare fotballbanene som led potetskjebnen under krigen. Flere golfbaner ble også dyrket opp, ifølge golfhistorie.no. Deler av Oslo Golf Klubbs bane på Bogstad ble brukt til matauk, mens Bergen Golfklubbs bane i Åsane ble tatt av tyskerne og delvis brukt som jordbruksareal, delvis til å bygge brakker.

Kilder: Okkupasjonen.no, , Nasjonalbiblioteket, Nils Petter Thuen, Lyn 1896 Fotballklubb, Aftenposten Arkiv, Golfhistorie.no.