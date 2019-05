Norsk EM-håp følte seg som et supermenneske. Så kom nedturen.

Den regjerende europamesteren sammen med makker Kristoffer Brun, er spent for EM i Luzern, som starter fredag og avsluttes søndag.

Vinteren ble annerledes enn han hadde trodd.

– Jeg trodde ikke det skulle kjennes direkte lett, men hadde ikke forestilt meg at det skulle gå så trått som det faktisk har gjort.

Han kom tilbake etter sitt pauseår, mer tent enn noen gang.

– Jeg var veldig motivert til å ro fort på vannet, og følte meg som en supermann som leverte på alle fronter, som behersket trening, jobb og alt, ler Strandli.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Har ulike roller

Ved siden av rollen som toppidrettsutøver, tenker han på yrket som journalist i hegnar.no, der han stortrives med å skrive om næringsliv, intervjue ledere og gå gjennom økonomiske rapporter som kan bli til saker.

Kommer han over en nyhet han er alene om, kjenner han på samme følelse som når han og makkeren krysser mållinjen først.

Men så var det likevel noe inn mot denne sesongen som skurret.

– Det har vært tungt i vinter, og jeg føler ikke at noe har gått på skinner, sier han.

– Hva kan årsaken være?

– Det er mange forskjellige faktorer, men jeg tror det er ettervirkninger fra friåret. Da var jeg på en kjempeopptur. Da er det kanskje naturlig at også nedturen kommer. Det er det jeg har slitt med i vinter i hverdagen, da jeg også jobbet litt ekstra for å ta det neste steget som utøver. Det har vært tøft.

Fakta: Are Strandli Født: 18. august 1988 Klubb: Stavanger roklubb Bosatt: Oslo Meritter: OL-bronse med Kristoffer Brun i Rio i 2016, 4. plass London 2012. EM-gull 2018, ett sølv og tre bronse. VM-gull 2013. X

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Et dilemma

Stavangerroeren er forberedt på at årets sesong skal bli en slitesesong, et år han likevel håper at han kan komme seg gjennom på en bra måte. I august er det VM i roing i Linz, som også er OL-kvalifisering.

Og så må neste sesong bare «sitte», da det er OL i Tokyo.

For tre år siden fikk lettvekteren med seg en bronse fra Rio. Nå har Strandli fått merke dilemmaet med på den ene siden satsing fullt og helt mot det som muligens blir siste OL, og på den annen side å oppdage at han elsker jobben sin.

– Prioriteringene kan være vanskelig noen ganger, det å få gjort de riktige tingene, sier 30-åringen.

Fakta: EM-laget Lettvekt singlesculler: Maja Lund, Bergens Roklub Dobbeltsculler: Siri Eva Kristiansen og Hanna G. Inntjore, begge Christiania Roklub. Dobbeltsculler: Anna Sture, Norske Studenters Roklub, Inger Kavlie, Christiania Roklub) Lettvekt singlesculler: Ask Tjøm, Tønsberg Roklubb Lettvekt dobbeltsculler: Kristoffer Brun, Bergens Roklub, Are Strandli, Stavanger Roklubb Dobbeltfirer: Oskar Sødal, Kristiansand Roklubb, Ola Larsson, Moss Roklubb, Jens Holm, Sarpsborg Roklub, Lars Benske, Fredrikstad Roklubb Singlesculler tungvekt: Kjetil Borch, Horten Roklubb Dobbeltfirer tungvekt: Martin Helseth, Aalesunds Roklub, Erik Solbakken, Moss Roklubb, Oscar Stabe Helvig, Norske Studenters Roklub, Olaf Tufte, Horten Roklubb X

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Spennende tider i møte

Lettvekteren ser frem til å konkurrere på høyt nivå igjen.

– Jeg har bare gjort det halvveis hittil. Under en regatta i Drammen kjørte jeg på ei bøye. Da var det bråstopp. Den samme regattaen vant Kristoffer Brun.

I EM er det første gang de konkurrere sammen internasjonalt igjen, etter at norske roere sto over den første verdenscupen.

Uansett skal storformen frem til VM etter sommeren. Det som skjedde i forrige VM, skal de rette opp. Da ble Kristoffer Brun syk under mesterskapet i Bulgaria. Bergenseren ble rett og slett matforgiftet. Strandli fikk en ny makker i Jens Holm, og de to kom til finalen der det ble 5.-plass.

Nå er Strandli ferdig med noen måneder der han har vært nedkjørt, da det ble for mye. Ting begynner å komme på stell.

– De er deilig. Jeg er optimistisk, sier han.