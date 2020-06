Kan bli proff i Nederland: – Jeg vil ikke gå bak ryggen til noen

Skøyteløper og OL-vinner Håvard Holmefjord Lorentzen er fristet av så mye i Nederland.

Håvard Holmefjord Lorentzen vurderer et tilbud fra et nederlandsk lag. Foto: Fredrik Varfjell

Da bergenseren åpnet mailen sin i midten av april, ble han overrasket. Det var et tilbud han ikke hadde drømt om. Han var ønsket av det nederlandske profflaget Team Reggeborgh.

– Jeg ble usikker, selvfølgelig. Kjeld Nuis spurte om jeg var interessert. Jeg svarte positivt at det kunne være interessant, men at jeg gjerne ville komme ned og besøke laget før jeg tok en beslutning. Senere kom tilbudet om å besøke dem, sier Lorentzen på telefon fra Heerenveen.

Det er der han er nå, i et sterkt lag med seks herrer og fire kvinner. Foreløpig har de ikke vært på is.

– Alt er stengt også her på grunn av pandemien, opplyser han.

Fikk seg en smell

Lorentzen ble selv rammet av koronasykdommen, smittet av kjæresten Hege Bøkko og hennes familie. Ikke et vondt ord om det, fordi han vet godt hvor det skjedde. Under VM på skøyter i Vikingskipet i februar.

– Nå er jeg immun. Jeg fikk svaret for en ukes tid siden, opplyser han.

Derfor er 27-åringen i utlandet og tester ut det som kan bli den nye hverdagen.

Nordmannen trener sammen med sin argeste konkurrent Kjeld Nuis og et lag som er proft.

Sprinteren forteller at forbundet hele tiden har vært underrettet:

– Jeg har hatt god dialog med landslagstrener Jeremy Wotherspoon underveis og har hele tiden oppdatert forbundet om hva som skjer. Jeg vil ikke gå bak ryggen til noen med noen hemmelige greier.

Han legger til at han selvsagt skal representere Norge i vinter.

– Jeg skal ikke slutte å være nordmann.

Fakta Håvard Holmefjord «Lorry» Lorentzen

Født: 2. oktober 1992

Klubb: Fana Idrettslag

Sivilstand: Kjæreste med Hege Bøkko

Bosatt: Bergen

Meritter: OL-gull og sølv, VM-gull sprint, VM-sølv enkeltdistanser, EM-sølv, Tre VM-gull, ett sølv og to bronse som junior. Fem seire i verdenscupen. 15 NM-gull av totalt 24 medaljer.

Har skøyter som sin lille hobby

Team Reggeborgh eies av to godt voksne kvinner, som Lorentzen kaller dem. De er milliardærer, og han tror de har skøytelaget som hobby.

Når vi nevner at han får millionlønn, mener han at det ikke er så langt unna. Og sammenlignet med de økonomiske mulighetene i hjemlandet, er det en stor forskjell. Han tror det blir enda vanskeligere med sponsorer på grunn av pandemien.

– Men det aller viktigste er å få nye impulser, komme i trening under gode isforhold og få mye pes av lagkameratene. De kommer til å pushe meg.

Han forteller at det ikke er så vanlig at nordmenn får slike tilbud. Derfor er det attraktivt.

– Samtidig vet jeg at vi har et godt opplegg hjemme også.

– Hva sier dine «gamle» lagkamerater?

– Det er klart at landslaget er interessert i å beholde meg. Det tenker jeg veldig mye på. Jeg vil ikke skuffe lagkameratene, men tror at de forstår med godt hvis jeg tar det valget om å fortsette her nede.

Han kan komme til å bestemme seg om kort tid, men har også tilbud om å komme ned enda en gang før endelig svar. Hvis han er usikker.

Lorentzen forteller at han var på middag hos Nuis tirsdag kveld, og treningen er foreløpig sykling og løping.

– Hva tenker du om å trene med løperen som har utfordret deg på isen, og som tok OL-gullet på 1000 meter fra deg?

– Kjeld og jeg er konkurrenter på banen, men utenfor har vi alltid hatt en god tone. Sportslig er Heerenveen er fantastisk sted å trene. Det finnes ikke noe bedre i verden.

Han satser på å ha mye mer å gå på fremover, enn det han viste sist vinter på grunn av hofteskaden.

– Jeg ser frem mot OL i Beijing i 2022, men foreløpig ønsker jeg å heve meg opp et par hakk fra i fjor. Da var jeg i VM bare 2/10 unna medalje på 1000 meter, til tross for hofteplagene. Hvis jeg er frisk og rask er jeg der og kan hevde meg i toppen.