Vidunderbarn herjet for Real Madrid. Martin Ødegaard og Sociedad ble for små.

Martin Ødegaard og Real Sociedad klarte ikke stå imot stjernegalleriet til Real Madrid.

Karim Benzema feiret med lagkameratene etter 2–0-scoringen mot Real Sociedad. Foto: Alvaro Barrientos / AP / NTB scanpix

Real Sociedad – Real Madrid 1–2 (0–0)

Vinícius Júnior er bare 2000-modell, men herjet for et Real Madrid på gulljakt.

Brasilianeren lekte seg til et straffespark etter 50 minutter, da han slo tunnel og fintet bort forsvarer etter forsvarer. Unggutten ble til slutt felt, og fra straffemerket var kaptein Sergio Ramos iskald.

Karim Benzema økte til 2–0 senere i omgangen, etter at Real Sociedad fikk et mål annullert.

Martin Ødegaard hadde ikke sin beste dag på jobben, og da han var byttet ut med drøye ti minutter igjen, så reduserte Mikel Merino til 1–2. Det ble imidlertid bare et trøstemål.

Seieren til Zinedine Zidanes menn gjør at de tar over tabelltoppen, med samme poengsum som Barcelona, men bedre resultater i innbyrdes oppgjør.

Martin Ødegaards Sociedad faller til sjuendeplass, og er på etterskudd i kampen om en Champions League-plass.

Sergio Ramos scoret kampens første mål. Foto: VINCENT WEST / X00957

Annullert scoring

Vinícius Júnior var et konstant uromoment i søndagens toppoppgjør. Unggutten kunne sendt Real Madrid i ledelsen etter tre minutter, men avsluttet høyt da han ble servert med 45 graders pasning fra dødlinjen og inn igjen i feltet.

Den neste halvtimen ble en sjansefattig affære, men så kom Real Madrid igjen. Det var Karim Benzema som til slutt avsluttet etter en bra Madrid-opprulling, men han skjøt rett på keeper Álex Remiro.

To minutter før pause var det Vinícius Júnior som herjet igjen. 19-åringen danset seg gjennom, og fyrte et skudd, men Remiro reddet det også.

Martin Ødegaard slet, i likhet med lagkompisene, med å skape det store, og det nærmeste han var i første omgang var et skudd som gikk langt over. I andre omgang prøvde han seg på noen stikkere, men de siste touchene satt ikke for hjemmelaget.

Fem minutter ut i andre omgang resulterte Real Madrid-presset i et ledermål fra straffemerket, men Sociedad jobbet seg inn igjen i kampen.

Og etter 68 minutter trodde hjemmelaget at de hadde utlignet. En Ødegaard-corner havnet etter noen trekk hos Adnan Januzaj, og belgieren klinket ballen i hjørnet bak Thibaut Courtois. Dessverre for Sociedad ble Mikel Merino avblåst for å forstyrre Courtois fra en offsideposisjon.

Vinícius Júnior (midten) skapte trøbbel for Real Sociedad. Foto: Alvaro Barrientos / AP / NTB scanpix

Byttet ut

I stedet avgjorde Benzema kampen etter 70 minutter da han tok ned en chipp fra Federico Valverde, før han banket ballen i mål. Hjemmelaget ropte på hands i medtaket, men VAR falt ned på at scoringen skulle bli godkjent.

Martin Ødegaard ble byttet ut etter 79 minutter, og fra benken fikk han se Merino dundre inn en redusering via tverrliggeren. Da var det spilt 84 minutter.

Real Madrid kontrollerte likevel kampen i havn, og kunne dra hjem med tre poeng.