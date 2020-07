Det meste handler om Bodø/Glimt. Gjestene har full kontroll og har begynt å bytte spillere for å spare seg til neste runde.

Det meste handler om Bodø/Glimt. Gjestene har full kontroll og har begynt å bytte spillere for å spare seg til neste runde.

Mål for Bodø/Glimt!

69′ DEL