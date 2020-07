Eliteserien direkte: Fortsetter Bodø/Glimts forrykende sesongstart?

Castro forsøker å chippe ballen over Glimts forsvar, men Fridjonsson henger ikke med på tanken og ballen ender hos keeperen.

Mål for Bodø/Glimt!

STOR SJANSE! Fridjonsson kombinerer med Castro, men det høye gjennomspillet ender hos Haugen. Han slår tvers over feltet på direkten, men Snos volleyforsøk ender over.

Fridjonsson spiller en perfekt stikker gjennom til Haugen, som akkurat får avsluttet før Glimt-forsvaret tar ham igjen. Skuddet gikk imidlertid langt til side for mål.

AaFK har stått relativt høyt og vunnet ballen to ganger på Bodø/Glimts banehalvdel. En positiv start på kampen for kveldens underdog.

Midstopper Daniel Gretarsson spiller med hjelm i dag. Han fikk et skudd i hodet under kampen mot Strømsgodset og har ikke vært på banen siden.

AaFK og Bodø/Glimt har ikke møttes siden Eliteserien het Tippeligaen i 2016. På de åtte møtene mellom lagene har AaFK vunnet fire og Bodø/Glimt to. Det er imidlertid liten tvil om at det er gjestene som er favoritter i kveld.

Kontrastene mellom dagens motstandere kunne nesten ikke vært større. Hjemmelaget ligger sist i Eliteserien etter en svak seriestart. Kun tre poeng på seks kamper og hele 19 baklengsmål holder ikke i lengden, og sunnmøringene er avhengige av å få snudd skuten raskt. Bodø/Glimt på sin side er den store snakkisen i norsk fotball etter full pot i serien så langt. I tillegg spiller kveldens gjester fin, offensiv fotball, som er lett å like. Kan AaFK klare å stå imot formlaget fra nord?

