Nesten fra Boniface igjen. Skuddet er dessverre for han dårlig plassert og svakt.

Glimt banker inn kveldens sjuende, men dommeren annulerer målet. Har blåst for frispark i forkant.

Det meste handler om Bodø/Glimt. Gjestene har full kontroll og har begynt å bytte spillere for å spare seg til neste runde.

Mål for Bodø/Glimt!

