Idretten har sine konflikter. Nå skaper viruset nye problemer.

Maktkampen i internasjonal idrett er ikke ny. Nå har lederne fått nye interessekonflikter å håndtere.

Aleksander Ceferin og Gianni Infantino er presidenter i Det europeiske- og Det internasjonale fotballforbundet. Her gir de hverandre en klem, men det profesjonelle forholdet har surnet. Foto: Alessandra Tarantino / TT NYHETSBYRÅN

Onsdag kveld på Anfield: Det var en fotballkveld akkurat slik mange mener de skal være. Fulle tribuner under flomlyset, hjemme- og bortesupportere som sang fra hjertet, sjanser, mål og en dramatisk avslutning på en kamp med mye i potten.

Samtidig reagerte mange på at 54.000 mennesker presset seg sammen på den tradisjonsrike arenaen. Da Paris Saint-Germain samtidig sendte Erling Braut Haaland og Dortmund ut av den samme turneringen, var tribunene tomme på Parc des Princes.

Det kan fort gå en stund før vi får oppleve fotballen slik vi kjenner den igjen.

Atlético Madrid dro hjem til Spania med avansementet til Champions League-kvartfinalen. Liverpool-fansen trøstet seg med at ligatrofeet snart er deres. Eller blir det sånn? Fredag ble Premier League stoppet frem til 4. april.

Jürgen Klopp har ledet Liverpool til en stor luke på toppen av Premier League-tabellen. Blir sesongen fullført? Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Hva som skjer med alle ligaene som nå stenges ned, er bare ett av mange spørsmål idrettslederne må besvare fremover.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har invitert ledere fra de 55 medlemsnasjonene til en videokonferanse tirsdag. De har allerede utsatt alle kamper i europacupene kommende uke.

Størst spenning er det knyttet til hva som skjer med sommerens fotball-EM. Nyhetsbyrået AP og franske L’Equipe skriver at herremesterskapet etter all sannsynlighet utsettes til neste sommer.

Da skulle Uefa i utgangspunktet arrangert EM for kvinner. Det kan bli utsatt til 2022.

Anfield var fullsatt onsdag. Nå spør stadig flere hvorfor det ble sånn. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Omstridt grep

Å utsette sommerens EM vil på ingen måter bli problemfritt. For det første går mange av Uefas sponsorkontrakter frem til sommeren i år. The Times har tidligere skrevet at omsetningen på herre-EM er i underkant av 30 milliarder kroner.

Disse avtalene må nå justeres. En annen utfordring er at mesterskapet skal arrangeres i 12 byer over hele kontinentet. Det betyr også at Uefa må forholde seg til myndighetene i 12 ulike land når de nå skal finne en løsning.

Samtidig kan et EM neste år komme i konflikt med planene til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Forholdet mellom de to organisasjonene surnet ganske raskt etter at Gianni Infantino ble Fifa-president i 2016. Han kom da fra jobben som generalsekretær i Uefa.

Fakta Noen nøkkeldatoer 20.-22- mars: Norges håndballkvinner skulle spilt OL-kvalifisering i Montenegro. Utsatt.

26. mars: Norge skulle spilt EM-kvalifisering mot Serbia i fotball. Utsatt.

17.–19. april: Norges håndballherrer skulle spilt OL-kvalifisering i Trondheim. Utsatt.

24. mai: Kvinnenes Champions League-finale i fotball i Wien

30. mai: Mennenes Champions League-finale i fotball i Istanbul 12. juni-12. juli: Fotball-EM menn spredt i Europa

24. juli-9. august: OL i Tokyo Utvalgte mesterskap i 2021: 17. juni-4. juli: Klubb-VM i fotball menn i Kina

7. juli-1. august: Fotball-EM kvinner i England

6.–15. august: Friidretts-VM i Eugene, USA

16. juli-1. august: Svømme-VM i Fukuoka, Japan

Da Infantino ble gjenvalgt sist sommer, la han stor vekt på at han har økt inntektsstrømmen i organisasjonen. Det fører til mer penger til hvert av de over 200 nasjonale forbundene.

Et av hovedgrepene han har gjort, er å utvide klubb-VM fra 7 til 24 land. Dagens årlige turneringen har ikke oppnådd særlig høy status. Nå skal Infantino arrangere turneringen hvert fjerde år.

Lars Lagerbäck skulle egentlig ha ledet Norge mot Serbia 26. mars. Det er høyst uvisst når kampen vil bli spilt. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

EM eller nytt VM?

Uefa var et av de regionale forbundene som protesterte sterkest. De vil gjøre alt for å beskytte verdien på sin egen Champions League. Fifa har stort sett tjent pengene sine på landslagsturneringer tidligere. Nå vil de også ha en del av pengene i klubbfotballen.

Dragkampen endte til slutt med et kompromiss. Åtte europeiske lag skal sommeren 2021 delta i den første utgaven av Infantinos prestisjeprosjekt.

Klubb-VM skal arrangeres i Kina fra 17. juni til 4. juli neste år. Årets EM skal etter planen gå fra 12. juni til 12. juli. Det blir en stor utfordring å få plass til begge turneringene neste sommer.

Gianni Infantino er president i Fifa. Han er også tatt opp som medlem i IOC. Foto: Denis Balibouse / Reuters

Kritikken har allerede vært stor mot ulike forbund som alle tvinger sine særinteresser inn på en allerede overfylt terminliste. Spillerne trenger også ferie og fri. Skal de største stjernene «tvinges» til å spille?

Og hva skjer hvis Uefa går i direktekonflikt med Fifa og legger EM samtidig med klubb-VM?

I kalenderen er det heller ikke mye rom i 2022. Da skal Fifa arrangere VM i Qatar. Det går i november og desember, men sommeren må trolig i stor grad brukes til en tidligere seriestart for å få plass til et advents-VM.

Koronaviruset skaper hodebry for IOC-president Thomas Bach. Foto: Laurent Gillieron / TT / NTB scanpix

Trump vil utsette OL

Et annet – og kanskje enda større – spørsmål er hva som skjer med OL i Tokyo.

Donald Trump var en av de siste til å melde seg på i diskusjonen. Torsdag foreslo han å utsette lekene ett år. Han fikk imidlertid raskt svar fra Japans OL-minister Seiko Hashimoto. Han avviste tanken og fastslo at hverken de lokale arrangørene eller Den internasjonale olympiske komité (IOC) har slike planer.

Lekene skal i utgangspunktet arrangeres fra 24. juli til 9. august. Det er naturlig nok en stor utfordring å flytte et så stort arrangement.

Først må de finne et tidspunkt som passer for Tokyo. Så skal 33 ulike idrettsgrener få det til å passe inn i sine planer. Store idretter som for eksempel friidrett og svømming, skal arrangere VM neste sommer. Det er mye penger i et OL. Samtidig er verdensmesterskapene for mange idretter en av de viktigste inntektskildene for forbundene.

Hvis IOC bestemmer seg for å gjennomføre OL i sommer, kan de uansett få et problem med å gjennomføre alle kvalifiseringsturneringene etter planen.