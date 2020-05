Bendtner avslører: Har takket nei til flere tilbud

Nicklas Bendtner sier at han har takket nei til to-tre klubber. Et tilbud fra Kina vekket derimot interessen hos dansken.

Nicklas Bendtner står uten klubb, men hevder at han har fått flere tilbud. Foto: Rune Petter Ness

Nicklas Bendtner står for øyeblikket uten klubb etter at han forlot den danske hovedstadsklubben FC København ved nyttår.

I dokumentarserien «Bendtner & Philline», som følger livet til den tidligere Rosenborg-spilleren og kjæresten Philine Roepstorff, røper Bendtner at han har vraket flere tilbud fra forskjellige land.

Det var derimot et tilbud fra Kina som vekket 32-åringens interesse.

– Det har kommet noen tilbud som jeg pønsker på. Det er et tilbud fra Kina. Men ettersom jeg har fått Nicholas (sønnen) på en 10–4-ordning og har startet opp et liv her hjemme, er jeg i tvil om jeg vil reise ut av landet, sier Bendtner i episoden.

Nicklas Bendtner er for øyeblikket aktuell med TV-serien «Bendtner & Philline». Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Takket nei to-tre tilbud

Ifølge Tipsbladet skal episoden ha blitt spilt inn før koronaviruset rammet Danmark.

– Jeg har allerede takket nei til to-tre tilbud fra andre spennende land, men selvfølgelig ikke så store som Kina, forteller Bendtner videre.

Spissen sier at han ikke husker hvilke klubber det gjaldt, men tror de kom fra Tyrkia og Kypros.

Drømmer om å bli manager

Bendtner har tidligere i dokumentarserien fortalt om ønsket om å bli manager. Han sa det samme til Adresseavisen for et par år siden da han var i Rosenborg.

– Jeg har tenkt å ta trenerutdannelse i mine siste tre år av den aktive karrieren, så jeg i hvert fall har det i bunn. Så får vi se. Men ja: Det kan være interessant for meg.

– Så én dag er du tilbake i England som manager?

– På et eller annet tidspunkt, så kanskje det, svarte dansken den gang.