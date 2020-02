Zuccarello scoret på straffe da Wild senket Canucks

Mats Zuccarello bidro til seieren da Minnesota Wild vant oppgjøret mot Vancouver Canucks etter forlengning og straffeslagkonkurranse.

Minnesota Wild vant på straffeslag mot Vancouver Canucks i onsdagens oppgjør i Vancouver. Her er Mats Zuccarello under en tidligere kamp. Foto: Jerome Miron / USA TODAY Sports / NTB scanpix

NTB

Minnesota kom fra to strake tap på hjemmebane og er fortsatt ikke sikret sluttspillplass.

Det sto 3–3 etter full tid, og da det ikke ble noen avgjørelse i forlengningen, ble kampen avgjort på straffeslagkonkurranse.

Zuccarello scoret på Minnesotas tredje straffe etter at lagkamerat Kevin Fiala hadde bommet på den andre. Da Vancouvers bommet tre ganger på rad, var det var Alex Galtsjenjuk som avgjorde og sikret to poeng til bortelaget.

I kampens ordinære spilletid noterte Zuccarello seg for en assist etter å ha vært poengløs i de seks foregående kampene. Han fikk totalt 13 minutter og 23 sekunder på isen.

I et avisintervju tirsdag klaget Zuccarello over at han for tiden savner gleden ved ishockey.

– Vi er mennesker. Når selvtilliten går ned, går alt galt. Du prøver å gjøre de rette tingene, men det ender opp med å bli feil.

Zuccarello har totalt 14 mål og 17 assist denne sesongen, men har vært uten poeng i de to foregående kampene Wild har spilt mot Canucks.

– Når jeg er på det punktet der jeg gir meg selv skylden for alt, blir det vanskelig. Jeg må komme meg bort derifra, sier «Zucca».

– Det handler om å score et mål, føle seg som en del av spillet og få momentum. De fleste spillere går gjennom perioder der ting ikke går som ønsket. Du må være positiv, ha det gøy og vite at det vil snu.