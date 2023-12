Kåringen foregår i Trondheim - og direkte på NRK - lørdag 6.januar.

Verdenseneren i sjakk, Magnus Carlsen, og Casper Ruud - som nok en gang spilte seg til Grand Slam-finale i tennis - mangler begge på listen.

Carlsen har i romjulen tatt to VM-gull i «fartsdisiplinene» i sjakk. Det samme gjorde han i romjulen for ett år siden.

– Tidligere har Carlsen vært nominert i «åpen klasse», men det har vært et ønske om at vi skulle fjerne denne klassen, forteller juryleder - og toppidrettssjef - Tore Øvrebø til VG.

– Hva med beste mannlige utøver?

– Etter som dette er idrettens pris, har vi valgt å forbeholde dette til de grenene som er medlemmer i idrettsforbundet. Sjakkforbundet er ikke med der.

– Men hva med «årets navn»?

– Der kunne Carlsen ha kommet med, men det har vært så mange fantastiske idrettsprestasjoner i år at vi ikke har åpnet for nominerte utenfor selve idretten.

– Var Gjert Ingebrigtsen aktuell som trener for Narve Gilje Nordås, som tok bronse på 1500 meter i VM?

– Ja, han var med i vurderingen. Men vi har nominert de vi har vurdert!

Når VG spør konkret om at Henny Reistad, kanskje verdens beste håndballspiller, ikke er med, sier Øvrebø at han ikke kan komme inn på konkrete navn. Derimot uttaler han seg generelt om at det er nominert 14 utøvere til årets pris både for kvinner for menn:

– Vi er inne i en helt spesiell tid i norsk idrett med prestasjoner på veldig høyt nivå. Og i disse to klassene har vi muligheten til å bestemme størrelsen litt selv. Tidligere var det altså en «åpen klasse» som kunne fange opp en del og vise mangfoldet i norsk idrett, men nå må alle disse innen årets utøver for kvinner og menn.

Nominasjonene gjelder for idrettsåret 2023.

De nominerte:

Årets kvinnelige utøver:

Grace Bullen (Bryting) Jeanette Hegg Duestad (Skyting) Karoline Bjerkeli Grøvdal (Friidrett) Caroline Graham Hansen (Fotball) Gyda Westvold Hansen (Kombinert) Anne Kjersti Kalvå (Langrenn) Johanne Killi (Freeski) Solfrid Koanda (Vektløfting) Maren Lundby (Skihopp) Katrine Lunde (Håndball) Maria Tviberg (Alpint) Kristin Vollstad (Kickboxing) Tiril Udnes Weng (Langrenn) Ragne Wiklund (Skøyter)

Årets mannlige utøver:

Johannes Thingnes Bø (Skiskyting) Kasper Fosser (Orientering) Halvor Egner Granerud (Skihopp) Erling Braut Haaland (Fotball) Viktor Hovland (Golf) Jakob Ingebrigtsen (Friidrett) Marcus Kleveland (Snowboard) Johannes Høsflot Klæbo (Langrenn) Henrik Kristoffersen (Alpint) Simen Hegstad Krüger (Langrenn) Jarl Magnus Riiber (Kombinert) Birk Ruud (Freeski) Karsten Warholm (Friidrett) Martin Ødegaard (Fotball)

NOMINERT: Erling Braut Haaland. Foto: DILARA SENKAYA / Reuters / NTB

Årets lag:

Curlinglandslaget, kvinner Håndballjentene Parabordtennislaget Dahlen/Tveiten Sandvolleyballgutta Mol/Sørum Seilerduoen Næss/Rønningen Vipers, Kristiansand (håndball)

Årets gjennombrudd:

Dilek Celik (Kickboxing) Håvard Bentdal Ingvaldsen (Friidrett) Mina Mobekk (Seiling) Narve Gilje Nordås (Friidrett) Antonio Nusa (Fotball) Kristine Stavås Skistad (Langrenn)

Årets kvinnelige parautøver:

Aida Dahlen (Bordtennis) Vilde Nilsen (Langrenn) Birgit Skarstein (Roing) Suzanna Tangen (Sykkel)

Årets mannlige parautøver:

Salum Kashafali (Friidrett) Thomas Karbøl Oxaal (Langrenn) Jesper Saltvik Pedersen (Alpint) Fredrik Solberg (Svømming)

Årets trener:

Daimi Akin (Kickboxing) Leif Olav Alnes (Friidrett) Espen Berg-Knutsen (Skyting) Ole Gustav Gjekstad (Håndball) Stephan Johansson (Friidrett) Jan Schmid/Thomas Kjelbotn (Kombinert) Egil Kristiansen/Siegfried Maze (Skiskyting)

Årets navn: Grace Bullen (Bryting) Johannes Thingnes Bø (Skiskyting) Jeanette Hegg Duestad (Skyting) Halvor Egner Granerud (Skihopp) Erling Braut Haaland (Fotball) Viktor Hovland (Golf) Håndballjentene (Håndball) Jakob Ingebrigtsen (Friidrett) Salum Kashafali (Friidrett) Johannes Høsflot Klæbo (Langrenn) Solfrid Koanda (Vektløfting) Maren Lundby (Skihopp) Jesper Saltvik Pedersen (Alpint) Jarl Magnus Riiber (Kombinert) Birgit Skarstein (Roing) Karsten Warholm (Friidrett) Ragne Wiklund (Skøyter) Martin Ødegaard (Fotball)

I tillegg skal følgende priser deles ut: