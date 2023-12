– Folkene som gjør disse tingene har ingen anelse om hvilken skade de påfører folks liv. Jeg håper de blir funnet og stilt for retten, slik at ingen andre opplever det vi gjorde, skriver han.

Det var etter Manchester Citys kamp mot Everton 27. desember det kom rapporter om at det hadde vært et innbrudd i superstjernens hjem. Grealish’ familie var hjemme da det skjedde.

I videovinduet øverst kan du se hvordan han reagerte da han fikk beskjeden etter kamp.

– Jeg kan ikke beskrive hvor knust jeg er på grunn av innbruddet som fant sted i mitt hjem for noen dager siden, skriver han videre i dette innlegget:

Grealish har vært en del av Manchester City-laget som vant rubbel og bit i 2023. De tok «The Treble» og skrev fotballhistorie, med Grealish som viktig bidragsyter.

– Jeg har hatt så mange utrolige opplevelser det siste året, men for å være ærlig føles det ikke som jeg kan feire det nå, skriver han.

Han skriver videre at familien betyr alt for ham.

– Dette har vært en veldig traumatisk opplevelse for oss alle, og jeg er bare takknemlig for at ingen av oss ble skadet.