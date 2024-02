Med 5–0 over Sander Berges Burnley lørdag har Martin Ødegaard og kompani 21–2 på de fem siste kampene.

Og det tok kun fire minutter lørdagens oppgjør før Martin Ødegaard og Arsenal viste seg frem og gikk opp i ledelsen.

Martinelli kom langs venstre siden og la inn. Ballen gikk via Burnleys Assignon og lander hos Ødegaard. Drammenseren fyrte av på lekkert vis og ballen suste til side for Burnleys målvakt.

Før pause doblet Saka ledelsen til Arsenal på straffe. Leandro Trossard ble taklet og fikk straffe etter at Ødegaard fant ham med en fin gjennombruddspasning.

Se den lekre avslutningen av Ødegaard her:

Etter pause smalt det for alvor fra de røde fra Nord-London. Bare to minutter etter hvilen puttet Bukayo Saka sitt andre for kvelden. Ødegaard hadde den målgivende pasningen.

Så virket det som om Trossard hadde bestemt seg for at Saka og Ødegaard hadde fått for mye av rampelyset.

Belgieren hadde bommet på to sjanser på kort tid før han på det tredje skrudde ballen forbi Trafford i Burnley-buret.

Kai Havertz scoret det femte målet i det 78. minutt.

DUO: Saka og Ødegaard kombinerte på to av Arsenals fem mål. Foto: PHIL NOBLE / Reuters / NTB

Sander Berge startet kampen for Burnley.

Midtveis i andre omgangen måtte Burnleys Aaron Ramsey ut på båre etter en susende takling fra Martin Ødegaard. Skaden førte til en lang stans i spillet.