I kampens 65. minutt vartet innbytter Ole Sæter opp med et kanon av de sjeldne. Han hamret ballen opp i krysset fra rundt 30 meter.

– Jeg står og tenker: Hva gjør han?! sier Rosenborg-trener Alfred Johansson til VG.

– Men da det blir så bra, er det jo bare å ta hatten av, legger Johansson til.

– Sæter er unik. Han har nesten ikke trent i vinter, sier RBKs Erlend Dahl Reitan til VG.

– Jeg treffer godt, og det er vanskelig å score på så mange andre måter på den banen her, sier Ole Sæter til TV 2.

– Årets mål etter to minutter på banen, skriver tidligere Rosenborg-spiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen på X/Twitter.

På tampen kontret innbytter Emil Frederiksen inn 2–0 på Lerkendal.

Dermed vant Rosenborg den første seriekampen med Alfred Johansson som trener.

Men historien kunne fort vært annerledes.

For RBK-veteranen Markus Henriksen hadde allerede gult kort da han sparket ned Sandefjord-spiller Jakob Dunsby like før pause.

–Det er utrolig feigt. Hans Erik Ødegaard skjønner ingenting, og det gjør ikke vi heller, sier Mathisen i FotballXtra, og legger til:

– Det er så ufattelig svakt dømt.

GULT KORT: Markus Henriksen fikk gult kort etter den første taklingen tidligere i omgangen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

I pausen uttalte Markus Henriksen til TV 2 at han ikke skulle hatt det første gule kortet. Det er både Mathisen og kollega Erik Thorstvedt sterkt uenige i.

– Det første er helt fint og det andre er klinkende klart. Det er ikke en fotballsupporter eller tilskuer som sitter og tenker at det der er greit på en fotballbane, sier Mathisen, som også sier det er «uinteressant» når Henriksen først har gult fra før.

Jesper Mathisen TV 2-ekspert.

– Han klinker ned en Sandefjord-spiller. Det er jo soleklart gult kort. Markus Henriksen skulle ha vært utvist i denne situasjonen. Av en eller annen merkelig grunn er han fortsatt på banen når omgangen er slutt, sier Thorstvedt, som omtaler den første taklingen som ga gult kort for «farlig».

Erik Thorstvedt TV 2-ekspert.

Noen minutter ut i andre omgang ble Fredrik Berglie vist det røde kortet etter en takling på Sverre Nypan, men det ble gjort om til gult kort etter en VAR-sjekk.

VAR benyttes imidlertid ikke for å sjekke gule kort, selv når en spiller har gult kort fra før, og det var derfor aldri aktuelt for VAR-dommer Tom Harald Hagen å sende hoveddommer Sivert Amland til skjermen for å ta en titt på Henriksen-situasjonen.