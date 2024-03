Den norske treneren har vært under hardt press den siste tiden, men var i fyr og flamme etter 3–0-seieren mot Molde, som sendte Club Brugge til kvartfinale i Conference League.

Det hele startet med at Deila ble spurt av en journalist om hvorfor han før kampen hadde sagt til sine Club Brugge-spillere at de ikke skulle spille for ham i returoppgjøret mot Molde.

– Jeg sa til dem at dere skal spille for kvartfinale i Europa. Jeg klarer meg selv. Dere skal ikke spille for meg.

Uttalelsene til Deila kommer etter at Club Brugge har falt akterut i den belgiske serien og er utslått av cupen. Derfor er presset på nordmannen stort. Belgiske medier har skrevet om at han er ferdig i klubben når denne sesongen er over.

– Det har vært en «shitstorm». Alt har handlet om å finne blod og skvise folk, og finne ut hvem som er årsaken til de dårlige resultatene. Da er det lett å miste fokus og begynne å peke på hverandre, sier Deila.

– Men det er jeg som er ansvarlig. Spillerne har gjort utrolig mye for meg. De har støttet meg og gitt alt. Jeg sa til dem at de ikke trenger å tenke på meg, for jeg er 48 år og klarer meg selv.

Se målene:

Ronny Deila fortsatte sin enetale, nærmest uten å bli avbrutt.

– I Norge tenker vi ikke på hierarki. Det handler om respekt. I Norge kan du sitte sammen med Kongen og si at han er en drittsekk – om han hadde vært det. Gode verdier i bunnen er det viktige for meg, sier Deila – og går så direkte på meldingene i media:

– Det kommer historier om at «vi vet hva som er sagt i garderoben» og den slags. Vi er Club Brugge, og jeg ler når jeg leser det.

– Jeg var veldig sint etter kampen i Molde, men jeg går ikke inn i garderoben og sier at alt er dårlig. Da kan du ingenting om hverken fotball eller mennesker. Du må bygge dem opp, sier den norske treneren.

– Det er derfor jeg har denne jobben. Du må være pedagog og vite hvordan du skal behandle folk. Det gjør du ikke ved å presse dem ned.

I HUMØR: Smilet var på plass hos Ronny Deila allerede før 3–0-seieren mot Molde. Foto: Bruno Fahye / Belga / NTB

Deila er oppgitt over at Club Brugge ikke skal kunne juble, selv om seirene kommer mot dårlige lag.

– Skal vi ikke feire en seier? Er vi der? Hvorfor driver jeg med dette da? Skal vi ikke ha det moro? Kom igjen – livet er ikke slik. Livet er å støtte hverandre. Vi må være tøffe med hverandre også, men ikke alltid bare presse folk ned, fortsetter en ivrig Deila.

Han kommer også inn på kritikken om at han har brukt Antonio Nusa for lite:

– Han har ikke vært skadefri! Kritikk er ok, men da må du vite sannheten. Hvem ville ikke spille med Nusa?! Men vi har beskyttet ham og ikke brukt ham så mye. Han fikk ti minutter i dag, og jeg håper vi kan bruke han mer. Når Nusa blir 20 år, håper jeg han scorer 20 mål – som Andreas Skov Nielsen gjør nå.

Da en journalist spør om Deilas tirade er til pressen, svarer treneren:

– Det er til alle!

Dette sa han til Viaplay:

Deila mener det er merkelig at det som skjer i garderoben kommer ut i media.

– Jeg har ikke sett noe sånt før. Alt kommer ut. Det så jeg ikke i Celtic en gang. Men vi har en god, talentfull gruppe.

– Jeg tror ikke noe på å sette frykt i organisasjonen. Jeg må ta presset, mens spillerne må gå ut og kose seg på banen, sier Ronny Deila.

Da VG spør Erling Moe om Deilas situasjon, svarer Molde-treneren:

– Jeg kjenner ikke så godt til situasjonen, men jeg har fulgt ham og jeg vet at det er en trener som gjør lagene sine bedre jo lenger han er der. Vi får håpe han får anledning til det her også, for det er et godt fotballag vi møter. Det er vel store krav, og det lever han godt med tenker jeg.

Erling Moe Molde-trener

Hugo Vetlesen hyller sin trener:

– Ronny har stått utrolig bra i det. Vi har ikke sett på ham at det har vært et stort press rundt. Han har opplevd det før. Det er sånn å være i en storklubb. Det er ambisjoner og omgivelsene rundt vil alltid være store. Vi har holdt oss rolig i gruppen og det er det viktigste for vi skal tross alt komme oss videre og vi har masse å spille om, så det blir en spennende vår, sier den norske Club Brugge-spilleren til VG.