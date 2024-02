Motorsport skriver at det er usikkert om endelig kontrakter er signert, men at forhandlingene snart er i mål og at det kan være i boks i løpet av denne uken.

Viaplays Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen sier at Motorsport er en kilde å stole på.

– Og jeg tror det skjer når de melder det. Men jeg forstår ikke hvorfor, sier Atle Gulbrandsen til VG.

Han stusser over hvorfor meldingen om en overgang kommer nå.

– Testingen av bilene har ikke begynt i år. Han vet jo ikke eksakt hvor bra årets Mercedes er. Viser det seg at de har gjort underverker, er de plutselig på nivå med Red Bull, sier Gulbrandsen.

Lewis Hamilton har syv VM-titler. Seks av titlene har han tatt med Mercedes. Den første tittelen kom i 2008, da han kjørte for McLaren.

Hamilton skrev en gigantkontrakt med Mercedes for 2024 og 2025 i fjor.

Ferrari har, som de andre lagene, to biler i Formel 1-sirkuset, nå er det Charles Leclerc og Carlos Sainz som kjører de ikoniske røde bilene.

Det har i mange år gått rykter om Hamilton og Ferrari. Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at den britiske føreren skal være på ønskelisten til Ferrari.

Dermed kan Hamilton benytte en klausul for å bytte til Ferrari fra 2025, melder Motorsport.com. Hverken Mercedes eller Ferrari har foreløpig kommentert saken.

Gulbrandsen poengterer at Ferrari ikke har vunnet siden 2007.

– Målet til Hamilton er å bli verdensmester en gang til, for penger har han nok av. Nei, dette er utrolig rart. Han har vel uttalt at det er en barndomsdrøm å kjøre for Ferrari, men det kan ikke spille noe rolle her, målet hans er jo å vinne, sier Gulbrandsen.

De siste sesongene er Red Bull og Max Verstappen tatt VM-tittelen.