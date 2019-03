Lundby mistet halve forspranget i Raw Air

Maren Lundby leverte en beskjeden 4.-plass etter første omgang i Lysgårdsbakken. Tyske Katharina Althaus leder og tok innpå Lundby i Raw Air.

Lundby fikk bare opp 125,5 meter og 133,4 poeng. Hun tapte dermed 8,7 poeng av sin ledelse på 15,1 poeng til tyske Katharina Althaus. Althaus hadde 131,5 meter i sitt første hopp, fikk 142,1 poeng og er i ledelsen.

Kvinnenes renn i den store Lysgårdsbakken foregikk under et kraftig snøfall. Snøblåserne på hoppet fikk kjørt seg.

Det var solid norsk innsats bak vanligvis suverene Lundby. Silje Opseth fikk opp 131 meter, og med 121,7 poeng er hun nummer sju. Anna Odine Strøm landet på 126 meter og fikk 117,9 poeng. Dermed er hun tredje beste norske kvinne på 8.-plass.

Ingebjørg Bråten viste lovende takter i prøveomgangen med 133,5 meter. Det var personlig beste for hennes del. I første omgangen landet hun derimot på 117,5 meter under mye tyngre forhold. Det var likevel nok til å kvalifisere seg for to hopp med en 23.-plass.

For øvrig ble Bråten nummer 17 da kvinnene sist hoppet verdenscup på Lillehammer i desember.