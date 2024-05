Målet kom på ekte spissmanér like før halvtimen var spilt i 1. omgang. Islendingen lekte seg med Kammas ellers gode John Olav Norheim på høyrekanten og sendte ballen presist og velrettet i mål i det lengste hjørnet fra 13-14 meters hold.

Det var Mikaelssons første scoring for Kristiansund siden overgangen fra Tromsø før sesongen. i Tromsø noterte han seg for én scoring for 2.-laget sist sesong. Opprinnelig er han italienske Venezias eiendom.

– I dag ble det litt for uryddig for oss. Jeg sitter med en følelse av at vi ikke fortjente mer enn dette i dag. Da må vi være fornøyd, sa KBK-trener Amund Skiri til TV 2.

God start

Kristiansund har fått en god start i Eliteserien under Skiri. De står med to seirer, tre uavgjort og ett tap etter seks serierunder. Ni poeng har plassert dem på 7.-plass på tabellen. Det er langt over der de fleste tippet dem før sesongen startet.

HamKam ligger nest nederst. 1-1 mot KBK var lagets tredje uavgjort på sju kamper. Men uten trepoengere blir det hardt å berge plassen i den øverste divisjonen.

Mot Kristiansund tok de i det minste ledelsen. 22 minutter var spilt da hjemmelagets Jesper Isaksen fikk slått ballen opp i hånden sin. Dermed ble det straffe, og HamKams Luc Mares var som alltid sikker fra 11-meteren. Han scoret på straffe også i midtuka da Egersund ble slått 3-1 i cupens 3. runde.

Det gjør at Kamma skal møte Vålerenga i 4. runde.

Nær seier

HamKam har tatt få poeng i årets serie, men har heller ikke blitt utspilt. Som regel har det vært jevnt mot alle motstanderne. De kunne ha tatt med seg alle poengene fra Nordmøre stadion også da Moses Mawa kom alene med KBK-keeper Michael Lansing med seks minutter igjen å spille. Mawa rotet det i stedet til og ble belønnet med gult kort da han forsøkte å ta seg forbi Lansing.

– Det ser ut en fair avgjørelse av dommeren, sa keeper Lansing til TV 2.

Dommer Tore Hansen mente at Mawa filmet. Nærmere kom de ikke, og da ebbet det ut med poengdeling.