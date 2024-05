– I 60 minutter var vi klasse. Den timen er en av våres beste prestasjoner denne sesongen, sier Andy Robertson til Viaplay etter kampen.

Den første timen gikk det meste på skinner for Liverpool. Da sto det 4–0 på måltavlen.

– Det var ordentlig, ordentlig bra. Helt til det var ordentlig dårlig. Så ble det bra igjen. Vi gjorde noen bytter som jeg ikke vet om vi ville gjort om igjen, sier Jürgen Klopp etter kampen.

Kampen var Jürgen Klopps nest siste hjemmekamp. Liverpool møter Wolverhampton hjemme i siste serierunde.

– De (Tottenham) er virkelig gode, men vi kontrollerte kampen så lenge – det er det viktigste. Noen andre får løse problemene neste sesong, ler han.

– Liverpool er tilbake på seierssporet. Det var en ellevill kamp. Klopps lag var enestående i en time da Salah, Robertson, Gakpo og Elliott scoret. Så slapp de seg litt ned og måtte betale prisen med Richarlison og Son som reduserte, oppsummerer The Athletic-journalist James Pearce på X.

Cody Gakpo noterte seg for både mål og assist i kampen.

– Det har vært noen skuffende uker hvor resultatene ikke har gått i vår favør. Alle er klar over situasjonen (med at Klopp drar). Vi ville vise oss frem både for fansen og manageren i dag, sier nederlenderen til Sky Sports.

Etter timen var spilt, gjorde Tottenham-manager Ange Postecoglou tre bytter – én av dem nevnte Richarlison. I løpet av tre minutter var brasilianeren involvert i to reduseringer.

Først scoret han selv. Så assisterte han Son Heung-min. Plutselig sto det 4–2 på måltavlen og det var tendenser til spenning i kampen igjen.

Rett før og etter Tottenhams første scoring gjorde Jürgen Klopp totalt fire bytter. Det skapte åpenbart ubalanse i Liverpool-laget – som hadde dominert stort sett hele kampen.

Men Liverpool holdt unna og sikret seieren.

Liverpool har fremdeles en ørliten matematisk sjanse for å vinne Premier League:

Da må de vinne sine to siste kamper.

Samtidig som Arsenal taper begge sine kamper OG City kun får ett poeng på sine tre kamper.

Prøv VGs tittel-kalkulator nederst i saken for å se hvordan Liverpool kan ta tittelen.

Gjenværende kamper: Vis mer ↓ Liverpool: Aston Villa (B) og Wolves (H)

Manchester City: Fulham (B), Tottenham (B) og West Ham (H)

Arsenal: Manchester United (B) og Everton (H)

Lenge var det total Liverpool-dominans: