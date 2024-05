Se fullstendig kampoversikt lenger ned i saken!

Fra 14. juni til 14. juli skal 24 nasjoner krige om å bli europamester i fotball.

EM skaper til vanlig stor interesse over hele landet til tross for at mesterskapet nok en gang går uten Norge. Kanalene gjør som tidligere og deler rettighetene og satser tungt i Tyskland.

– Jeg kan love en EM-satsing der vi skal gjøre vårt ytterste for å løfte fotballfesten til nye høyder, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i en pressemelding.

– Vi i NRK skal formidle de store fellesopplevelsene, og i godt kompani-skap med TV 2 skal vi være lidenskapelig til stede på TV, radio og nett gjennom en hel måned, sier sportsredaktør i NRK, Espen Olsen Langfeldt.

TV 2 sender et slagkraftig mannskap både til Tyskland og til Kontraskjæret i Oslo. De skal dekke mesterskapet redaksjonelt med flere team på plass i vertslandet, heter det i pressemeldingen.

Disse dekker EM for TV 2 Vis mer ↓ Programledere for studiosendingene på Kontraskjæret: Ingrid Halstensen , Jon Hartvig Børrestad og Jan-Henrik Børslid.

Kommentatorer: Øyvind Alsaker , Morten Langli , Espen Ween og Endre Olav Osnes.

Ekspertkommentatorer: Jesper Mathisen , Simen Stamsø-Møller og Brede Hangeland.

Fotballeksperter: Solveig Gulbrandsen, Erik Thorstvedt og Yaw Amankwah.

NRK vil til enhver tid ha tre team på plass i Tyskland som skal dekke mesterskapet redaksjonelt, skriver kanalen i pressemeldingen.

Disse dekker EM for NRK Vis mer ↓ Programledere for studiosendinger: Ingerid Stenvold og Emil Gukild

Gjester og eksperter: Åge Hareide , Aleksander Schau , Andrine Stolsmo Hegerberg , Kristoffer Løkberg og Tete Lidbom .

Kommentatorer: Christian Nilssen , Andreas Stabrun Smith og Patrick Rowlands.

Ekspertkommentatorer: Carl-Erik Torp , Løkberg og Hareide.

Kommentatorer på radio: Olav Traaen , Nora Johnsen og Rowlands.

Ekspertkommentatorer på radio: Ingrid Kvernvolden og Bengt Eriksen.

Jansen Hagen kan også fortelle at de i år trolig har den beste kvinneandelen kanalen har hatt i et mesterskap noen gang.

Til VG opplyser Jansen Hagen om at de vil ha Anne Sturød, Christina Paulos, sportskommentator Mina Finstad Berg Vålerenga-spiller Mimmi Löfwenius med på laget i dekningen i ulike roller på Kontraskjæret og i Tyskland.

I tillegg får de besøk av flere profiler fra det norske kvinnelandslaget.

Foto: Erik Johansen / NTB Vegard Jansen Hagen Sportsredaktør, TV 2

Langfeldt er også helt tydelig på at kvinnelige profiler aboslutt vil være til stede i NRKs dekning og trekker frem Stenvold, Hegerberg og tidligere LSK Kvinner-spiller Ingrid Kvernvolden som skal figurere i studio.

– At det ikke er kvinner som fysisk reiser til Tyskland denne gang, er litt tilfeldig og skyldes blant annet fødselspermisjon og at vi også må fordele kreftene til et sommer-OL som vi også skal behørig dekke, forklarer Langfeldt til VG.

– Generelt jobber vi aktivt med å rekruttere enda flere kvinner inn i fotballdekningen vår, og der må vi vedgå at vi ennå har et stykke vei å gå - i likhet med de fleste andre sportsredaksjoner, sier Langfeldt.

Kanalene deler åttedelsfinalene og kvartfinalene mellom seg. TV 2 skal vise begge semifinalene, mens NRK får æren av å vise finalen søndag 14. juli.