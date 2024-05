Norges fremste fotballprofiler på kvinnesiden er nemlig rivaler når deres respektive klubblag, Lyon og Barcelona, møtes i den gjeve finalen som dette året spilles i Bilbao.

Duoen er nære venner og pleier å holde kontakten oppe gjennom sesongen. Blant annet sier Hegerberg at de liker å se egne kamper i opptak sammen.

Kontakten i dagene før finalen, er derimot fraværende.

– Før en kamp som dette, snakker vi ikke i det hele tatt. Det er helt normalt og slik det skal være, sier Hegerberg til nettstedet Goal.

Nå har de laget seg en avtale seg imellom.

– Vi har lovet hverandre én ting, og det er at taperen får forhåpentligvis én målgivende eller to fra den andre i landslagspausen. Men nå handler det om å vinne for hvert lag, og det er alt som gjelder for øyeblikket, fortsetter hun.

Etter Champions League-finalen lørdag, møtes de norske landslagskvinnene i Oslo – klare for å ta fatt på to EM-kvalifiseringskamper mot Italia.

Graham Hansen utdyper til VG hvordan de kom fram til denne avtalen.

– Vi laget enkelt og greit en avtale for å prøve å motivere taperen til å prestere, fordi vi har to viktige landskamper som kommer. Vi må ta vare på taperen, slik at den ene kommer seg tilbake på beina for å prestere bra, og for å hjelpe den andre å ta med seg videre den gode følelsen fra finalen, sier Hansen.

Hun fortsetter:

– Rett og slett gi en god gest til hverandre, som gode venner, og for å pushe og hjelpe hverandre. Etter finalen vil én være lei seg, og én kommer til å være glad. Det er helt greit.

Hegerberg og Graham Hansen har fulgt hverandres fotspor i lang tid. Faktisk så møttes Hegerberg og Graham Hansen allerede da de var 13 år gamle.

I Youtube-serien «Rivalhood», publisert av Uefa i forkant av finalen, mimrer Hegerberg og Graham Hansen tilbake til den tiden.

– Jeg hadde hørt om denne lille jenta med en sinnssyk teknikk, og da jeg møtte deg, tenkte jeg «hvordan kan de beina bevege seg så fort?» sier Hegerberg i videoen.

Hegerberg synes det er «vakkert å tenke på at hun visste at Graham Hansen kom til å bli den spilleren hun er i dag», og at hun følte det samme for seg selv.

Graham Hansen følger opp:

– Jeg tvilte ikke på at du kom til å nå langt. Vi spilte ikke på samme lag, men hver gang vi møttes på landslagssamling, scoret du så mange mål, og det var tydelig at du var noe annet, sier Hansen.

Nå skal de spille den tredje Champions League-finalen mot hverandre. Lyon har vunnet de to første.

– Lyon er et bra lag, og en stor rival. Vi ser frem til å møte dem, og det blir forhåpentligvis en fantastisk kamp med fantastiske tilskuere. Dette er det vi trener for. Jeg er veldig tilfreds med situasjonen og ser frem mot kampen, sier Hansen til VG.

PS! Finalen mellom Barcelona og Lyon spilles klokken 18.00 lørdag. Den kan du se på NRK og følge i VG Live.

