Svenske Pauline Hammarlund sendte Fiorentina i ledelsen etter elleve minutter, men Roma kom raskt tilbake da Valentina Giacinti sendte ballen i mål.

Etter pause var det en annen svenske som skulle score for Fiorentina. Madelen Janogy var sist på ballen og sørget for 2-1. Det resultatet holdt i en halvtime, før Janogy selv la på til 3-1 for klubben fra Firenze. Deretter så det lenge ut til at cupfinalen skulle gå Fiorentinas vei.

Roma slet med å komme seg tilbake i kampen, men med mindre enn et kvarter igjen av kampen, reduserte Moeka Minami til 3-2. I det 90. minuttet utlignet Évelyne Viens for Roma, slik at det sto 3-3 da den ordinære spilletiden var over.

Etter to målløse ekstraomganger var fredag blitt lørdag og det måtte til slutt straffesparkkonkurranse til for å avgjøre gullkampen.

To av Fiorentinas spillere klarte ikke å få nettkjenning, og dermed endte det med seier for Roma, til tross for at Sønstevold brente sin straffe.

Sønstevold kom inn fra benken etter en times spill og var på banen resten av kampen. Haavi spilte fra start, men ble byttet ut på slutten av den første ekstraomgangen.

Roma tok sin første cuptittel i 2021/22 og har vunnet to strake ligatitler. Siden oppstarten i 2018 har hovedstadslaget raskt tatt store steg og blitt landets ledende kvinnelag.

Roma tok seg forbi Milan i semifinalen, mens Fiorentina slo Juventus.