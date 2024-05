Nyopprykkede Fredrikstad står med fire strake seirer i Eliteserien og har kun tapt en kamp så langt. Det skjedde i serieåpningen mot regjerende seriemester Bodø/Glimt.

– Det var en fantastisk opplevelse. Vi går ut og tar tak i kampen og kjører over dem fra start. Vi får en på trynet, men reiser oss igjen. Jeg er utrolig stolt av laget. En kjempekamp, sa FFK-spiller Simen Rafn til TV 2 etter kampen.

– Det var helt nydelig på en sånn dag som dette, la lagkamerat Stian Stray Molde om Fredrikstads 16.-maitriumf.

Allerede etter tre og et halvt minutt kunne hjemmelaget juble for scoring. Bjørlo svingte inn et frispark i feltet, og Stray Molde stanget det i mål.

Noen minutter etterpå slo Strømsgodset et frispark inn i boksen. Lars-Christopher Vilsvik fikk slått ballen videre inn ved femmeteren, hvor Philip Aukland var uheldig og satte ballen i eget nett.

Etter et kvarter gikk FFK tilbake i føringen da Eirik Ulland Andersen stusset inn et selvmål på corner. Fem minutter før pause økte Bjørlo til 3-1 på straffespark.

Før runden var 29-åringen toppscorer i ligaen med fem scoringer. RBK-spiss Ole Sæter hadde like mange.

Etter 66 minutter fastsatte innbytter Oscar Aga resultatet til 4-1.

Strømsgodset står med fire strake kamper i Eliteserien uten seier.

Mandag venter Lillestrøm på bortebane for Fredrikstad, mens Strømsgodset møter Haugesund på hjemmebane.