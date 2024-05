18-åringen slet med å få satt sammen en ordentlig en ordentlig runde. Med drøye seks minutter igjen lå han som nummer 15.

– Han må inn blant de tolv beste her. Hvis ikke blir det en tøff og vanskelig helg med tanke på å ta poeng, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Dessverre for Stenshorne løsnet det heller ikke mot slutten.

– Det er ikke der vi ønsker å se ham akkurat nå, sa Gulbrandsen.

I slutten av mars knallet Stenshorne til med seier i sprintløpet i australske Melbourne. Det var tenåringens tredje Formel 3-løp i karrieren.

16. mai ble det kjent at 18-åringen er klar for juniorprogrammet til Formel 1-laget McLaren. Foreløpig er det ingen konkrete planer om en Formel 1-test, men Stenshorne vil støttes opp på flere andre måter fram til det eventuelt kan bli en realitet, skriver nettstedet Parc Fermé. McLaren er kjent for å gi flere av sine juniorførere sjansen i en Formel 1-bil.

– Jeg er utrolig glad for å bli med i utviklingsprogrammet. Det er en ære å være en del av McLaren-familien, sa Stenshorne torsdag.

Noen timer senere fikk imidlertid 18-åringen servert en dårlig nyhet. Han nektes nemlig å kjøre løpshelgen på Silverstone-banen i England i sommer.

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) har valgt å slå ned på Stenshornes deltakelse i et GB3-løp på Silverstone i april. Det er en konkurranse som minner om Formel 3, og ifølge regelverket skulle 18-åringen ha søkt om tillatelse. Hitech-laget har anket avgjørelsen.