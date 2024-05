– Det er deilig, for et lag vi er. Vi gjør jobben hele tiden, og til og med når de scorer, klarer vi å komme tilbake. Jeg tror at dette laget kan få til mye, sa 2-1-scorer Sanel Bojadzic til NRK.

Trønderklubben rykket forrige sesong opp til 1. divisjon, hvor den har fått en fantastisk start på sesongen. Onsdagens avansement i cupen sikret også ny rekord for Levanger, som aldri før har kommet seg lenger enn 3. runde.

– Det er imponerende, veldig imponerende. Og dette har ikke kommet ut av ingenting. Det har kommet gjennom hardt arbeid, og så har de vært veldig dyktige når de har hatt muligheten, kommenterte Åge Hareide på NRK:

Mye av æren for det skal tilskrives overraskelsesmannen Arne Gunnes.

Drama før avspark

Spissen skulle imidlertid egentlig ha startet kampen på benken. I den innmeldte startoppstillingen sto Gabriel Andersen oppført, men han hadde pådratt seg to gule kort i de tidligere cupoppgjørene og var derfor suspendert onsdag.

Gunnes måtte dermed settes inn i startelleveren i siste sekund.

Og superreserven sløste ikke med mulighetene. Spissen, som også sikret 1-0-seier over Brann i forrige runde, brassesparket 1.-divisjonslaget i ledelsen etter bare 40 sekunder. Ledelsen holdt riktignok ikke lenger enn et kvarter før Peter Christiansen sendte lagene likt igjen.

I 2. omgang gjorde Gunnes seg tellende igjen da han ble dratt ned av Djibril Diop og skaffet askeladdene straffe. Den satte Sanel Bojadzic kontant i nettmaskene bak Arild Østbø.

Utlignet igjen

Dessverre for Gunnes skulle det ikke holde da heller, for 14 minutter før full tid utlignet Simen Kvia-Egeskog og sikret ekstraomganger for siddisene.

Der ble Håvard Lorentsen og Ådne Bruseth de store heltene da de satte inn Levangers tredje og fjerde scoring for kvelden.

To minutter etter Levangers siste scoring ble også Diop sendt i dusjen etter at han stemplet Bruseth på ankelen. Etter kampslutt ble også Gianni Stensness vist det røde kortet.

Tidligere i cupen har Levanger slått ut Mosjøen (4-0), Stjørdals-Blink (1-0) og Brann (1-0).