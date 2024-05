Haugesund melder selv om islendingens beslutning i sine mediekanaler fredag.

Thorvaldsson ble ansatt så sent som i oktober 2023 og ledet Haugesund i kun sju offisielle kamper. Det ble to seirer i Eliteserien. I cupen ble det sjokktap mot 4.-divisjonslaget Torvastad i første runde.

Ifølge Haugesund fikk klubbledelsen beskjed torsdag om at islendingen velger å gi seg som hovedtrener i klubben. For de fleste kom avgjørelsen som en bombe.

– Jeg måtte sjekke om det var 1. april da jeg så nyheten, det var en gigantisk overraskelse, men så aner jeg ikke hva som ligger bak. Jeg trodde virkelig de skulle jobbe sammen i langt tid, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathiesen til NTB og fortsetter:

– De har jo satt en strategi, hentet spillere og satt en spillestil hvor Thorvaldsson har vært veldig, veldig sentral. Det er veldig, veldig overraskende.

Trio tar over

I Haugesund må man nå på trenerjakt igjen.

– Vi så fram til et langt og godt samarbeid med Oskar, men det blir ikke alltid slik man ønsker og tror. Vi takker han for innsatsen han har lagt ned i å utvikle FK Haugesund, og starter nå på prosessen med å finne hans erstatter. Vår kurs og strategi for klubben forblir den samme, sier FKHs styreleder Christoffer Falkeid i en uttalelse.

Thorvaldsson tok over treneransvaret foran årets sesong etter at Sancheev Manoharan hadde ledet laget midlertidig. Manoharan overtok da ringreven Jostein Grindhaug ga seg i september.

Den siste tiden har Moharan vært assistenttrener. Han får nå igjen hovedansvaret sammen med Paul André Farstad og Kamil Rylka.

Trioen skal lede laget inntil en ny permanent hovedtrener er på plass.

Tror på ekstern løsning

Jesper Mathiesen er imponert over det Manoharan fikk til da han ledet laget midlertidig forrige sesong, men tror likevel at det ikke er han som ender opp med jobben permanent.

– Jeg tipper at de som var inne midlertidig i fjor kan styre dette i noen kamper i år også, men jeg tror ikke det blir en permanent løsning. Jeg tor nok at Haugesund kommer til å lete etter en ny hovedtrener, men så virker jo dette granske overraskende for de også, og da havner man litt på bar bakke.

– Det blir veldig spennende å følge med på hva som skjer, legger han til.

Haugesund ligger på 13.-plass på tabellen med seks poeng etter seks kamper.