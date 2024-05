Med 130-109-seier er det Pacers som får møte toppseedede Boston Celtics i semifinale etter å ha gitt Knicks sjokkbehandling fra start i den 7. og avgjørende kvartfinalekampen.

Pacers traff med 29 av 38 skudd i første halvdel. Det gir uttelling på 76,3 prosent, det høyeste i en sluttspillkamp siden statistikken først ble ført i 1997. Gjestene ledet 70-55 halvveis.

Resten av veien dro Pacers fra hver gang Knicks prøvde å ta seg inn i kampen. Pacers er i semifinale for første gang på ti år.

– Jeg sa til spillerne at om man vinner 7. kamp i Madison Square Garden så har man skrevet historie, sa trener Rick Carlisle.

Haliburton førte an for Pacers med 26 poeng. For allerede skaderammede Knicks ble dagen enda dårligere da Jalen Brunson pådro seg brudd i hånden.

Første semifinalekamp mot Celtics spilles i Boston tirsdag. I den andre semifinalen venter Dallas Mavericks, som slo ut toppseedede Oklahoma City Thunder, på vinneren av kamp sju mellom Denver Nuggets og Minnesota Timberwolves natt til mandag norsk tid.