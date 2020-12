Iversen mener FIS bør vurdere verdenscup-pause

Emil Iversen (29) støtter landslagets avgjørelse om å droppe verdenscuprenn ut året. Han tror årets Tour de Ski blir vanskelig å gjennomføre.

GÅR FOR REPRISE: Emil Iversen dropper nå verdenscupen til etter Tour de Ski. Nå rettes blikket mot VM i Tyskland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Selv valgte han allerede mandag, sammen med landslagskompis Johannes Høsflot Klæbo, å droppe flere av de kommende verdenscuphelgene. Tirsdag fulgte resten av landslaget etter.

– Det er en tøff avgjørelse. Jeg synes det virker både riktig og smart. Det er ikke sinnsykt drastisk. Det er snakk om et par helger nå i første omgang i litt vanskelige verdenscuphelger. Dresden er jo en bysprint, Sveits har fått mye smitte, og det er åpenbart at touren blir vanskelig å gjennomføre, sier Iversen om de tre neste verdenscupdestinasjonene Dresden, Davos og senere Tour de Ski.

– Bør det internasjonale skiforbundet ta en fot i bakken, og vurderte å sette verdenscupen på vent nå?

– Vi synes det, men hva FIS tenker vet jeg ikke jeg. Det er mye som skal vurderes for dem. Jeg skal ikke si noe om hva andre land bør gjøre. Men vi kunne godt tenkt oss å sette det på vent, sier Iversen og minner også om at det norske landslaget gjorde det samme før sesongavslutningen i Canada, sier Iversen.

Da trakk det norske laget seg tidlig, før FIS til slutt avlyste etter press.

FIS har kommunisert at de vil fortsette å gjennomføre renn.

– Det er viktig for mange land å kunne konkurrere i internasjonale konkurranser, og å få den eksponeringen, sier renndirektør i FIS, Pierre Mignerey.

Klæbo parkerte Iversen i Ruka:

Også lagkamerat Sjur Røthe støtter landslagets avgjørelse.

– Jeg synes at det er helt rett avgjørelse av forbundet. Alt var veldig bra på turen i helga, og jeg tror vi som nasjon gjorde alt etter boka. Det er aldri kjekt å ikke kunne utøve jobben sin, men jeg ser at det kan bli utfordringer å fly med andre, bo med andre og spise med andre, sier Røthe.

Iversen er uansett klar på at de skal revurdere situasjonen over nyttår, og er rimelig sikker på at han selv blir å se igjen i verdenscupen denne sesongen.

– Vet ikke hvordan det hadde gått med meg

Avgjørelsen om å stå over kommer etter sesongens første verdenscuprenn i Finland. Der fikk Iversen en sjokkstart på oppholdet, som hjalp avgjørelsen om å holde seg hjemme fremover.

Da de ankom testet nemlig hovedtrener Eirik Myhr Nossum positivt. Noen timer senere viste det seg at Nossum hadde avlevert en falsk positiv test, og faktisk ikke var corona-smittet. Men i mellomtiden ble det dramatisk for Iversen. Han og to andre utøvere ble identifisert som nærkontakter til Nossum, og ble sendt rett i isolasjon med portforbud.

– Jeg var egentlig ikke redd, men problemet var jo da at jeg var definert som nærkontakt. Da så vi hvor store konsekvenser det kunne få. Det var større enn jeg hadde tenkt. Jeg vet ikke hvordan det hadde gått med meg om jeg måtte blitt der ti dager. Det hadde fått veldig stor konsekvenser, sier Iversen.

De fikk ikke forlate leiligheten, ikke engang for å trene. Da Nossum viste seg å ikke være smittet løste situasjonen seg, men hendelsen ble en vekker.

– Risikoen blir for høy med isolasjon i et annet land, sier Iversen.

Nå tar han ingen sjanser, for å unngå en slik smell før VM i februar.

– Nå er det VM som gjelder. Det hadde vært kjedelig å havne i isolasjon eller bli syk, og være dårlig forberedt til VM. Så det er ikke vansgkelig å motivere seg, jeg er heldig som har et VM å jobbe mot.