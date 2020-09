Tysk gladnyhet til idretten: Hoppuka som planlagt – med publikum

Arrangørene er overbevist. En av vinterens største klassikere går som planlagt, korona ingen hindring.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det blir hoppuke rundt nyttår, og det blir trolig tilskuere på plass rundt bakken. Det er nå satt i gang forsalg av billetter til åpningsrennet i Oberstdorf. Det blir dog et begrenset antall billetter tilgjengelig. Marius Lindvik, her sammen med lagkamerat Robert Johansson (t.v), vant nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen sist sesong. Foto: Geir Olsen

Om to dager starter billettsalget til det første rennet i Hoppuka i Tyskland og Østerrike. Siden 1953 har disse tradisjonelle konkurransene blitt gjennomført rundt nyttår. Arrangørene har ikke tenkt å la seg stoppe av en pandemi.

Optimistisk har de nå sendt ut en pressemelding med informasjon om at det 1. oktober er fritt frem.

Billetter blir lagt ut for salg. Nå er det ikke slik at alt er som før. Det blir i første omgang snakk om bare 2500 tilskuere og alle må sitte. Det vil si at bare i underkant av 10 prosent av kapasiteten i Schattebergbakken like overfor Oberstdorf sentrum vil bli utnyttet.

Rennene i Oberstdorf og det tradisjonelle nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen blir så godt som utsolgt hvert eneste år. I Oberstdorf er det ofte nokså nært fullt hus også på kvalifiseringen dagen før konkurranse.

Schattenbergbakken i Oberstdorf har kapasitet til å ta imot 27.500 tilskuere. Det blir nå satt i gang forsalg av 2500 billetter til tross for at det er lite som tyder på at pandemien er over. Foto: Geir Olsen / NTB

– Sammen med det tyske skiforbundet, helsemyndighetene og egen medisinsk avdeling har vi laget et smittevernkonsept som tillater innslipp av 2500 tilskuere, sier Peter Kruijer. Han er leder av arrangørklubben og organisasjonskomiteen.

Åpner opp

Tyskland har lettet mer enn de fleste andre vesteuropeiske land på innslipp av tilskuere på idrettsarrangementer utendørs. Sist helg ble det tillatt med tilskuere på kampene i Bundesliga. Det var de regionale helsemyndigheter som bestemte hvor mange som fikk slippe inn på arenaene.

Arrangørene i Oberstdorf tar også forbehold om at kjappe endringer i smittesituasjonen kan føre til at det plutselig kan bli stengt for publikum.

Mens Oberstdorf er klar til å sette i gang billettsalg, vil de tre andre arrangørstedene (Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck og Bischofshofen) vente litt til før de slipper billetter fri. De to østerrikske arrangørene venter til midten av oktober før de tar en beslutning.

– Jeg er overbevist om at det vil bli lagt ut billetter til nyttårshopprennet i løpet av desember, sier lederen av Skiklub Partenkirchen i den samme pressemeldingen.

Beslutning denne uken

Dermed ser det ut til at de tradisjonelle hoppkonkurransene kommer til å gå som normalt. Denne uken har Det internasjonale skiforbundet (FIS) sine krisemøter hvor de fastsetter konkurranseprogrammet for vinteren. Det endelige programmet vil bli vedtatt i FIS-styret kommende lørdag.