TV 2 øker prisen: Nå må du betale mer for å se Premier League

TV 2 øker prisen på TV 2 Sport Premium, kanalpakken som blant annet gir tilgang til Premier League. Prisøkningen vil også omfatte TV 2 Sumo, bekrefter kanalen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nå blir det dyrere å se Sadio Mané og de andre Premier League-spillerne i aksjon. Foto: Matt Dunham / AP

Mandag sendte Canal Digital ut en e-post til kundene sine, hvor de opplyser om at TV 2 Sport Premium-abonnementet deres blir kraftig oppjustert i pris fra 1. november. TV 2 Sport Premium-kanalene må nordmenn ha dersom de ønsker å se fotball fra engelske Premier League.

«TV 2 har økt sin veiledende pris til oss. TV 2 begrunner prisøkningen med økte rettighetskostnader. Vi ser oss derfor nødt til å øke prisen på TV 2 Sport Premium tilsvarende, fra kr 499 til kr 699/mnd», skriver Canal Digital i e-posten som kundene mottok mandag kveld.

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl bekrefter overfor Aftenposten at prisen på TV 2 Sumo også vil bli satt opp.

– TV 2 Sumo kommer på bakgrunn av økte rettighetskostnader også til å måtte øke prisene på Premier League-pakken, men hvor mye har vi ennå ikke tatt endelig stilling til. Kundene vil selvsagt få beskjed først, og god tid i forkant av en prisøkning, skriver han i en e-post.

Økte sist i oktober 2019

Forrige gang Premier League ble dyrere for nordmenn, var i oktober 2019, året etter at TV 2 hadde sikret seg Premier League-rettighetene fra 2019/20-sesongen til og med 2021/22-sesongen. Da oppjusterte kanalen sin veiledende pris til distributørene med 50 kroner.

På spørsmål om hvordan TV 2 forsvarer en prisøkning midt i en rettighetsperiode, svarer pressesjefen at TV 2 forsøker å minimere prisøkninger, og at kanalen derfor valgte ikke å ta ut hele økningen i fjor.

– Vi har stor forståelse for at dette er mye penger. Økningen skyldes ganske enkelt at rettighetene for å vise fotballen koster mye mer. Og når rettighetene blir dyrere for et slikt produkt, må vi sette opp prisen, skriver han.

PS! Aftenposten har mandag kveld vært i kontakt med RiksTV og Telia (tidligere Get). De har foreløpig ikke svart på om TV 2 har økt sin veiledende pris til dem, og om det eventuelt får konsekvenser for deres kunder.