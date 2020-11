Haaland med supermål og Bayern-tap: – Det er blytungt

(Borussia Dortmund-Bayern München 2–3) En ny superscoring var ikke nok for Erling Braut Haaland. Bayern München vant «Der Klassiker»

Nordmannen stormet gjennom Bayern-forsvaret på et glimrende gjennomspill fra Raphael Guerreiro seks minutter før slutt. Han satte ballen inn under verdens kanskje beste keeper, Manuel Neuer. En helt strålende prestasjon.

– Det var et fint mål, sier han selv til Viasat.

Men Haalands sjette mål på de siste fem kampene var ikke nok. Gjestene fra München tok med seg tre poeng sørover i Tyskland mens en tydelig skuffet Haaland ristet på hodet da han gikk av banen etter dramaet.

– Det er nærme. Det er kjipt. Nå har jeg spilt mot dem tre ganger uten å vinne. Det er blytungt, sier Haaland som mener han brukte for mange touch ved flere av sjansene han hadde.

– Det irriterer meg, sier han og tar helt klart på seg noe av skylden for nederlaget.

Dermed ble moderklubben Brynes opprykk til Obos-ligaen dagens trøst for 20-åringen. Med 3–0 over Sotra ble opprykket sikret fra PostNord-ligaen, avdeling 2 – men trener Jan Halvor Halvorsens menn knuste bortelaget 3–0.

– Det er gildt at Bryne er tilbake i norsk toppfotball og blir der forhåpentligvis i mange år, sa far Alfie Haaland til Viasat fra Tyskland før kampstart på Signal Iduna Park.

Der opplevde Haaland junior det tredje tapet på tre mulige mot Champions League-vinneren. Haaland vant de fleste løps- og hodedueller med Bayerns veteranstopper Jérôme Boateng, men dette var kvelden da avslutningene lenge ikke satt perfekt Dortmunds målmaskin.

Det tok tid før scoringene kom før pause. Robert Lewandowskis kontante skudd i mål etter 25 minutter ble annullert av VAR for en hårfin offside på et kne.

Så forsvant Joshua Kimmich ut av kampen. Matchvinneren fra supercup-finalen tidligere i høst pådro seg samtidig et gult kort etter et mislykket taklingsforsøk på Erling Braut Haaland.

Nordmannen kom til noen små muligheter fra skrått hold. Men scoring ble det ikke før Rapahel Guerreiro satte opp Marco Reus i feltet. Dortmund-kapteinen banket ballen opp i nettaket bak Manuel Neuer.

SCORING IGJEN: Erling Braut Haaland med en ny strålende scoring. Denne gangen på Manuel Neuer. Foto: LEON KUEGELER / X03731

Men Bayern ga seg ikke. Tre minutter på overtid fikk Bayern scoringen og vitamininnsprøytingen de trengte. Et fikst frisparktrekk regissert av Thomas Müller. David Aalaba scoret via Dortmunds Meunier.

Og etter pause dukket Lewandowski opp. Selvsagt. Den tidligere Dortmund-spissen scoret sitt mål nummer 17 mot sin gamle klubb. Innlegget fra Lucas Fernandez ble fluktet inn i lengste hjørnet med utsøkt heading.

Bayern-toppscoreren vant duellen med sin gamle lagkompis fra begge klubber, Mats Hummels, og viste at han fortsatt er målkongen i Bundesliga mot et Dortmund-forsvar som bare hadde sluppet inn to mål tidligere denne Bundesliga-høsten.

Bayern München trakk seg litt lenger tilbake etter scoringen. Både Reus, Haaland og innbytter Thorgan Hazard kom til nye sjanser. Men Bayern-keeper Manuel Neuer var på sitt beste både på strek, i feltet og som en sweeper bak forsvarsfireren.

Leroy Sané fikset 1–3 på en strålende kontring og pasning fra Lewandowski. Så scoret Haaland.

Lewandowski fikk dagens andre scoring annullert av offside på overtiden.

Men til slutt kunne den tyske mesterklubben pustet lettet ut etter seier nummer 11 på rad siden det sjokkerende 4–1-tapet for Hoffenheim i september. Borteseier i Dortmund er kanskje den viktigste for et nytt seriegull.

De vant sin sjette strake seier mot hovedrivalen.

Bryne er klar for spill på Norges nest øverste nivå for første gang siden 2016. Før nedrykket for fire år siden hadde Erling Braut Haalands barndomsklubb konkurrert 45 sammenhengende sesonger i en av Norges to øverste divisjoner.

– Erling har bidratt med at han har blitt solgt. Først til Molde, så til Salzburg og Dortmund. De pengene som har kommet inn, har bidratt til at vi kan opprettholde en god satsing. Så er det motivasjon å se det han holder på med. Det er en inspirasjon for alle som holder på her i Bryne Fotballklubb, sier assistenttrener Even Sel til VG.

Han jobbet nært med Haaland da han var guttespiller i Bryne.