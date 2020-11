Engelske aviser: Ryan Giggs mistenkt for voldshendelse

Den walisiske landslaget avlyser tirsdagens pressekonferanse etter at manager Ryan Giggs skal ha vært involvert i en hendelse.

ARRESTERT: Ryan Giggs skal ha blitt arrestert, men siden løslatt mot kausjon. Foto: STR / AP

Det melder The Sun. Det påståtte overfallet skal ha skjedd søndag kveld i Giggs’ eget hjem.

– Politiet ble tilkalt kl. 22.05 søndag etter rapporter om en forstyrrelse. En kvinne i 30-årene ble påført mindre skader og hadde ikke behov for behandling, sier en ikke navngitt talsperson fra politiet til The Sun.

– En 46 år gammel mann ble arrestert mistenkt for overfall.

Saken er også omtalt av The Mirror og Daily Mail. Giggs skal ha blitt løslatt mot kausjon, men etterforskningen pågår fremdeles.

– Mr. Giggs nekter for alle anklager om overfall. Han samarbeider med politiet og vil fortsette å hjelpe dem med etterforskningen, sier en talsmann for Giggs til The Mirror.

Ryan Giggs ble ansatt som Wales-manager i 2018. 46-åringen lykkes med å kvalifisere hjemlandet til EM, som er planlagt gjennomført kommende sommer. Det walisiske fotballforbundet skriver dette i en kommentar:

– Forbundet er klar over den påståtte hendelsen hvor herrelandslagets manager, Ryan Giggs, skal ha vært involvert. Forbundet kommer ikke til å gi flere kommentarer på nåværende tidspunkt, heter det i uttalelsen, gjengitt av BBC.

Giggs skulle i utgangspunktet ta ut troppen til de kommende Nations League-kampene Irland og Finland i dag, men pressekonferansen har blitt utsatt. Wales har også en planlagt treningskamp mot USA på programmet i landslagspausen.

Den walisiske fotballegenden var midlertidig manager for Manchester United en kort periode, men er mest kjent for sin spillerkarriere i samme klubb. Giggs spilte 963 kamper «The Red Devils» - flest i klubbens historie - og scoret 161 mål.

