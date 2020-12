Coronasmittet Zahid åpner opp om tung tid: – Har gått ordentlig til helvete

Han ble historisk med scoring for nødlandslaget, men ellers har høsten vært et rent mareritt for Ghayas Zahid (26).

BLE HISTORISK: Ghayas Zahid feirer scoringen for nødlandslaget i Wien sammen med Jørgen Strand Larsen og Veton Berisha. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Den tidligere Vålerenga-teknikeren snakker med VG fra et rom hjemme på Kypros. Der er han isolert fra kone og barn etter at han mandag testet positivt for coronaviruset.

De verste symptomene, blant annet to dager med høy feber, har gitt seg. Men han er fortsatt merkbart syk, tett i luftveiene, sliten og med smerter i hode og kropp.

– Det kunne ikke blitt verre enn dette. Det er ikke mange fine dager for tiden, sier APOEL-spilleren til VG, men han snakker ikke om sykdommen isolert sett.

Det har nemlig vært en svært vanskelig høst for Zahid – om man ser bort fra lyspunktet i Wien da han scoret 1–0-målet for Norge mot Østerrike i november.

Scoringen kan du se her:

I juli returnerte Zahid til kypriotiske APOEL Nikosia etter en sesong på utlån til greske Panathinaikos. Klubben hans var ikke til å kjenne igjen.

– Klubben var helt annerledes. Ingen av spillerne jeg har spilt med før var her, unntatt et par kypriotiske karer. Startelleveren var helt forvandlet. Ingen av oss spilte sammen forrige sesong. Det var veldig mange nye spillere. Og med så store endringer, går det enten veldig bra, eller så går det til helvete, sier Zahid og konkluderer:

– Det har gått ordentlig til helvete.

Sesongen startet riktignok lovende, laget nærmet seg Europa League etter flere seiere i kvalifiseringen, men røk på målstreken mot Slovan Liberec.

– Det tok knekken på laget, sier Zahid.

APOEL har kun vunnet to av de siste ni kampene i ligaen på Kypros. I seks av dem har laget gått målløst av banen. Nå er flere kamper utsatt på grunn av et stort virusutbrudd i troppen. Foreløpig er det bekreftet hele 24 tilfeller i klubben, inkludert Zahid.

– Dette er ikke bare den tøffeste perioden i karrieren min. Det er den tøffeste tiden i livet mitt, sier nordmannen.

Som om sportslig nedtur og sykdom ikke var nok å tenke på, må han også ta stilling til fremtiden sin. Til sommeren går nemlig kontrakten med APOEL ut.

Zahid er krystallklar på hva han vil.

– Jeg har lyst til å flytte på meg, sier mannen med to A-landskamper for Norge.

Foreløpig er det stille rundt ham. En overgang i januar virker lite sannsynlig, men til sommeren står han fritt til å signere for en ny klubb.

– Jeg har lyst til å dra til en liga og klubb som er bedre sportslig. Det er prioriteten min fremfor økonomi. Men vi får se hva som dukker opp. Jeg vil helst bli i Europa, men man vet aldri hva det blir til, sier Zahid.