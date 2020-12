Kommentatorene tok av da Hovland vant: – Han må slutte, jeg tåler ikke dette

Tidligere golf-proff Per Haugsrud begynte å gråte da Viktor Hovland (23) gjorde birdie på siste hull.

VANT: Viktor Hovland vant PGA-turneringen i Mexico etter en dramatisk slutt søndag kveld. Foto: Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Haugsrud kommenterte sammen med Henrik Bjørnstad Hovlands seier på Mayakoba Golf Classic på Eurosport søndag kveld.

– Jeg har ikke ord. Jeg blir satt ut. Han må slutte, jeg tåler det ikke. Hvorfor må han gjøre det så spennende? De store stjernene skal gjøre det så spektakulært, sier Haugsrud til VG etter Hovlands andre seier på PGA touren.

Nordmannen sikret seieren med en birdie på siste hull. Og da klikket det for kommentatorduoen, som begge er tidligere golfproffer. Klemming ble det og.

– Vi er i samme kohort, vi sitter her i bua, så vi kan klemme. Jeg mistet det. Jeg husker ikke hva som skjedde eller hva jeg sa eller hva jeg gjorde, sier Haugsrud og ler.

– Hvorfor begynte du å gråte?

– Det må være lov å gråte. Det er så moro. Det er så spennende. Også ser vi smilet hans, man blir så rørt, svarer Haugsrud.

En annen unggutt, Aaron Wise (24), ble nummer to. Ett slag bak Hovland.

Fakta Topp 5 Mayakoba Golf Classic, PGA: 1. Viktor Hovland, −20 2. Aaron Wise (USA), - 19 3. Adam Long (USA), - 17 3. Tom Hoge (USA), - 17 5. Billy Horschel (USA), - 16

Bjørnstad var også svært glad da VG snakket med ham kort tid etter at turneringen var avsluttet.

– Jeg blir rørt på nytt når jeg snakker om det nå. Det er helt vanvittig at en nordmann nå kan klatre til topp 15 i verden i en så stor idrett som golf, sier Bjørnstad.

– Jeg er helt utslitt

Han var selv den første nordmannen som spilte på PGA-touren.

– Jeg er helt utslitt. Det har vært en slitsom kveld å følge. Når han er der oppe, så føler man at han er så god mulighet til å vinne. Men det er så vanskelig å vinne, minner den tidligere golfproffen om.

KOMMENTATOR: Henrik Bjørnstad og kollega Per Haugsrud ble revet med da Viktor Hovland sikret karrierens største seier. Foto: Odin Jæger

Hovland ble den første nordmannen som vant en turnering på PGA-touren da han vant Puerto Rico Open i februar. Men denne seieren var mye større, det er mer premiepenger, flere rankingpoeng og det var et langt bedre startfelt.

– Jeg hadde en god følelse underveis, men det er små marginer. Det er noen få centimeter her og der. Han er så iskald. Han er en guttunge og helt rolig. Han viser null nerver, han er lagd av noe spesielt, sier Haugsrud.

Godt betalt

Hovland får 11,42 millioner norske kroner for seieren.

– Golf er en vanvittig stor sport i hele verden, det er titusener der ute som satser hardt bare for å komme med på PGA. Det er mange som ønsker å lykkes, mange som står og slår baller time etter time, som bare kan drømme. Dette er noe av det største norsk idrett har opplevd, selv om jeg er golfer selv ,så må jeg kunne si det. Dette er gigantisk, sier Haugsrud.

Hovland har hatt en kometkarriere de siste to årene. Mayakoba Golf Classic var også den første turneringen han spilte på PGA-touren for to år siden. Nordmannen var da nummer 2013 på verdensrankingen, men har klatret raskt oppover til det som nå blir en 15. plass. Spørsmålet da er hva man kan forvente seg i tiden fremover?

– Hva skal man si? Per og jeg prater mye om Hovland og Kristoffer Ventura og vi har så tro på begge guttene. Spesielt Viktor nå, som har levert til de grader. Man kan håpe på veldig mye nå. Han er en av de mest bunnsolide golfspillerne i hele verden. Det er lov å tro og håpe på store ting fremover, sier Bjørnstad.