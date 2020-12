Ekspertene forklarer EM-gullet: – Coronasituasjonen har gagnet Norge

HERNING/OSLO (VG) TV 3-ekspert Ole Erevik og tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin er fulle av lovord om de norske håndballjentene etter finaleseieren mot Frankrike.

GULL: Håndballjentene feirer EM-gull i Herning. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

– Jeg er svært imponert over Norges evne til å holde fokus. De har jobbet ekstremt målrettet for å komme seg opp på toppen av pallen igjen og de leverte på alle måter i dette mesterskapet. Det var enormt gledelig å se de hente gullet i går kveld, sier Gro Hammerseng-Edin og legger til:

– Jeg hadde nerver i helspenn i perioder i andre omgang. Men det er jo sånn man ønsker seg at det skal være under mesterskap som seer. Det er hundre ganger mer underholdende når det er jevnspilt semi og finale!

Norge sikret EM-gull søndag kveld etter en dramatisk finale mot Frankrike.

Gullet er Norges første i mesterskap på fire år. Nå har de tatt tilbake tronen. TV 3s ekspert Ole Erevik tror coronasituasjonen har vært en fordel for Norge sammenlignet med andre nasjoner.

– Jeg tror den situasjonen og de omstendighetene som har vært med coronasituasjonen har gagnet Norge på grunn av de ressursene som Norge har. Jeg tror veldig få kan matche de på akkurat det, sier han og fortsetter:

– De har det beste laget. Norge har de beste spillerne i verden på veldig mange posisjoner. Norge har flere verdensklassespillere enn det noen annen nasjon har.

I tillegg til trenerteamet med Thorir Hergeirsson, Tonje Larsen og Mats Olsson består det norske støtteapparatet av 18 personer.

Under VM i Japan for ett år siden var flere nøkkelspillere ute med skade. Det endte med norsk fjerdeplass. I EM for to år siden ble Norge bare nummer fem. Da manglet de allerede Nora Mørk - som har vært gjennom et skademareritt de siste tre årene.

– Det er laget som vinner dette gullet. Og defensivt har Norge vært helt ekstremt gode. Kombinasjonen av verdensklasse målvakter, fantastisk forsvarsspill samt Noras comeback har vært helt avgjørende her, sier Hammerseng-Edin.

Hun trekker som mange andre frem Mørks comeback etter finalen:

– Jeg har egentlig ikke dekkende ord for hvor sterkt jeg synes det er å levere det Nora gjør i dette mesterskapet. Jeg vet en del om hvor krevende det har vært for henne underveis, ikke bare de siste årene gjennom hele karrieren. Det har kostet mye. Det er nesten ufattelig at det går an å prestere på slikt nivå som hun gjør nå. Det er over all forventning, forteller hun og fortsetter:

– De har verdens beste målvakter og det er et hakk opp defensivt med Marit Malm Frafjord tilbake. Mørks elleville comeback på landslaget. Sterk kaptein i Stine Bredal Oftedal i angrep - hun er en ekstremt viktig for laget selv når hun ikke er på sitt ypperste nivå. Stine Skogrand er en nøkkelspiller og de har en klok benk.

Den tidligere landslagskapteinen mener også Norges håndtering av coronasituasjonen har bidratt til gullet.

– Det helt avgjørende at Norge er gode til å håndtere usikkerhet, coronatrening og bobletilværelsen, sier hun.

Erevik er som Hammerseng-Edin mektig imponert over Mørk. Hun ble toppscorer i årets mesterskap og belønnet med en plass på All Star-laget.

– Dette er veldig betegnende for Nora Mørk og den typen, personen og spilleren hun er. Hun er beintøff. Hun har en mentalitet og viljestyrke som jeg tror det er veldig få som kan skryte av. Hun har gått gjennom noen marerittår og kommer likevel ut på den andre siden på den måten. Hun har vokst med oppgaven og blitt en litt annen type spiller. Og den spillertypen kler henne veldig godt.

Han roser også Silje Solberg, som storspilte i finalen. Hennes redningsprosent på 46 ble avgjørende. Av VG ble hun kåret til banens beste og spilte til toppkarakter 10 på børsen.

– Prestasjonen hennes er imponerende. Det kreves litt etter man ikke har lyktes så bra i semifinale, likevel få tillit fra start i finalen og deretter levere som hun gjør. Det er en mental prøvelse. Det kan være vanskelig for folk å forstå den tankeprosessen og de mentale forberedelsene du må gjennom på to små døgn. Det er ikke alle som mestrer å få de tankene på plass og prestere som Silje gjorde, sier Erevik.

BANENS BESTE: Silje Solberg jubler for redning mot Frankrike. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG