Molde knuste gammelt storlag i Europa

Molde med nimålsseier i europacupdebuten.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Moldes håndballjenter tok en kruttsterk seier i 2. runde av europaligakvalifiseringen. Foto: Vidar Ruud / NTB

MOLDE - HYPO NIEDERÖSTERREICH 28–19

Molde lå under til pause, men løp deretter Hypo Niederösterreich i senk. Med 28-19-seier har romsdalingene et utmerket utgangspunkt i europaligakvalifiseringen.

I europacupdebuten viste Molde imponerende takter i egen hall. De østerrikske gjestene ledet knepent 12-11 til pause, men i annen omgang dominerte MHK-jentene fullstendig.

Da scoret vertene 17 mål mot Hypos skrale sju.

Anniken Obaidli ble oppgjørets suverene toppscorer. Hun fant nettmaskene elleve ganger for Molde. Vilde Nerås var nærmest med fire mål.

Hypo Niederösterreich er en gammel håndballgigant. Klubben vant mesterligaen i 2000, og var sist i finale i den gjeveste europacupen for tolv år siden. Nå står østerrikerne i fare for å ryke ut for debutanten Molde allerede før puljespillet i europaligaen.

Returkampen mellom lagene spilles 17. oktober. Det vil være en kvalifiseringsrunde til som venter MHK om de fullfører jobben mot Hypo.