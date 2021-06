– Vi kommer nok til å sprenge noen grenser

Rekordforsøket starter klokka 07 torsdag morgen. Du kan følge hele løpet via direktesending på fvn.no.

– Det gikk veldig bra i fjor. Men jeg følte at jeg hadde litt mer å gi. Så nå ønsker jeg å ta ut alt jeg har, sier Øystein Dahl.

I fjor sommer var mandalitten en av sørlendingene som tok rekorden fra Lindesnes til Nordkapp. De var syv som startet, men kun Dahl og kollega Ove Fuglestveit var igjen da de rullet inn på Nordkapp-platået etter fire døgn, 20 timer og 59 sekunder. Nå satser han altså solo.

– Hele formålet er å komme opp så fort som overhodet mulig. Det er det som er hele målsetningen.

Rekorden tilhører Erlend Sundstrøm, som sommeren 2019 syklet de drøyt 2500 kilometerne på 147 timer, 40 minutter og tre sekunder.

– Det Øystein skal ut på nå er hardt, langt, slitsomt og tøft psykisk. Men han vet hva han går til, sier Sundstrøm.

– Hvilket råd vil du gi?

– Ikke start for hardt! Det ligger mye der, sier Salangen-mannen, som var uheldig med været under sin tur.

– Jeg tror rekorden ryker. Jeg kunne syklet både en og to dager fortere, sier Sundstrøm, som er litt overrasket over at ikke noen tok rekorden under korona-sommeren i fjor.

Dahl mener sjansene for ny rekord er gode, men ønsker ikke å gå for hardt ut før start.

– Målet er å kjempe mot tiden til Sundstrøm, men dette kommer an på vær og vind. Jeg lærte veldig mye i fjor. Jeg lærte å holde igjen, å holde meg til planen og å tenke arbeidsoppgaver, sier 47-åringen.

Vis fakta ↓ Øystein Dahl Alder: 47 Sivilstand: Gift, fem barn Bakgrunn: Mosjonist som er veldig glad i å trene. Var aktiv innen triatlon tidligere. Aktuelt: Var med på å sette ny rekord på Lindesnes-Nordkapp i fjor. Går i år for solorekorden på distansen, som er på 147 timer, 40 minutter og tre sekunder.

En joker kan avgjøre

– Et sånt prosjekt har mange faktorer; å spise riktig, ta vare på seg selv og å holde igjen. Hvis noe av det svikter, så går det galt. I fjor tok jeg vare på meg selv, var aldri kald og fikk i meg nok mat. Det var årsaken til at jeg klarte det så greit.

Ove Fuglestveit var mannen som klarte å fullføre fjorårets tur sammen med Dahl. Han tror mulighetene for rekord er gode.

– Jobben Øystein har lagt ned er uten sidestykke. Han er i kjempeform. Jeg tror han er mannen i verden som har syklet mest på temposykkel det siste året. Er det noen som skal få dette til, er det han, sier Fuglestveit.

For der Dahl i fjor syklet på en «vanlig» landeveissykkel, skal han i år bruke en temposykkel. Den er er bygget mer for fart og for å oppnå aerodynamiske fordeler.

– Temposykkelen er en joker. Det kan gå stein galt, eller det kan være en bra ting. Den er ikke så mye lettere å sykle på, men du får høyere fart når forholdene ligger til rette for det. Men det blir større belastning for rygg, nakke og kne, sier Dahl.

Har trent nakkemusklene

Gjennom hele høsten og vinteren har Dahl trent daglig på sykkelrulla, drøyt 20 timer hver uke, i tempoposisjon. Fra mars økte han til rundt 35 timer i uka, utendørs på temposykkelen. Totalt har han 37 turer på 25 mil eller mer de siste tre månedene. I tillegg har han trent nakken spesifikt med vekter, for å være rustet for å tåle belastningen av å sitte i tempostilling i over seks døgn.

Men dette er mer enn et rekordforsøk. I år som i fjor ønsker Dahl og apparatet rundt å samle inn penger til barnekreftforskning. I fjor samlet de inn omtrent halvannen millioner kroner i løpet av de 250 milene nordover.

– Vi skal doble beløpet fra i fjor. Minst, sier Dahl.

Til inntekt for barnekreftforskning

Han sier innsamlingsaksjonen har vært viktig for motivasjonen gjennom vinteren.

– Jeg er fembarnsfar selv, og bestefar. Både du og jeg kan plutselig stå midt i det. Det er en viktig sak, og noe som treffer alle. Det er relativt lite forskning på barnekreft og behandling, i forhold til voksne. Det er viktig å sette søkelyset på det.

Selv om Dahl er alene i år, er teamet rundt blitt større. Det teller ti mann og inneholder blant annet et tv-crew som skal direktesende hele rekordforsøket, samt egen mekaniker og lege.

Innsamlingen fortsetter sørover

I år som i fjor kan rekordforsøket følges via direktesending på fvn.no.

Gullruten-vinner Chris Thomas Johansen er ansvarlig for produksjonen.

– Alt blir mye bedre. Vi har fire kameraer på bilen, som kan filme i alle vinkler. Bildene vil se bedre ut i år, skryter Johansen, som har vært med på flere store tv-produksjoner de siste årene.

Når Øystein Dahl er i mål på Nordkapp, står ultraløper Simen Holvik klar til å overta stafettpinnen. Han skal løpe motsatt vei, fordelt på 30 dager, også det til inntekt for kreftsaken.

Og noen dager etter at rekordforsøket er over, skal Dahls sykkelkolleger fra i fjor ut på ny tur. Turen går sørover gjennom alle Norges 11 fylker, direktesendt og til inntekt for barnekreftforskning. Men det blir uten Dahl.

– Jeg skal ikke sykle, men jeg blir med i teamet på vei sørover, sier mandalitten.