Landslagssjef uten landslag: – Mentalt utladet

Landslagssjef Petter Thoresen (59) tok ut sitt siste landslag for ett år siden. Nå håper han inderlig at han kan samle det igjen i god tid før ishockey-VM i mai – og at det blir noe av etter avlysningen i fjor.

LENGE SIDEN SIST: Det er snart to år siden Petter Thoresen dirigerte sine tropper i VM. Bildet er fra mesterskapet i Bratislava i mai 2019. Til venstre Martin Røymark, til høyre Alexander Reichenberg. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg merker at jeg blir mentalt utladet av ikke å få gjort det jeg egentlig skal. Jeg håper det siste delen av sesongen kan skje ute for store forviklinger, sier Petter Thoresen.

Han startet jobben som sjef for ishockeylandslaget på best tenkelige vis da han ledet Norge til seier i OL-kvalifiseringen på hjemmebane høsten 2016. Da han på denne tiden i fjor tok ut landslaget til en turnering i østerrikske Klagenfurt, skulle imidlertid det vise seg å bli begynnelsen på et langvarig mareritt – med tanke på det som er jobben hans.

– Det skaper litt frustrasjon. Men jeg skjønner at situasjonen er alvorlig og synes ishockeyforbundets styre har gjort kloke valg. På den annen side ser jeg jo andre idrettsutøvere konkurrere «her og der», i EM og VM, sier ishockeylandslagets sjeftrener.

Turneringen i Østerrike i fjor ble avviklet etter et par «hiccups», men VM i Zürich i mai ble avlyst på grunn av coronapandemien. OL-kvalifiseringen til Beijing-lekene 2022 i Norge høsten 2020 ble utsatt ett år av samme årsak. Deretter tok Petter Thoresen ut et landslagstropp til en samling i november. Den gikk i glemmeboken da corona gjorde et slags sterkt comeback, som tok med seg neste planlagte samling før jul i slengen.

Fakta VM-åpning mot Tyskland og Italia Norge starter VM (21. mai til 6. juni) i gruppespill mot Canada, Finland, USA, Tyskland, Latvia, Italia og Kasakhstan – i Riga. Den andre gruppen skal etter planen spille i Minsk. Norge åpner mesterskapet med kamper mot Tyskland og Italia. Det er såkalte må vinne-kamper, der to seirer etter alt å dømme vil bety at Petter Thoresens mannskap kan gå til kvartfinale – mens to tap sender laget i nedrykksstrid.

– Samlinger i januar og februar har jeg ikke «lekt» med for mye, sier Petter Thoresen.

Norges Ishockeyforbund hadde planlagt for en landslagssamling og turnering i Østerrike neste måned, men har i stedet overlatt den til avvikling av utsatte kamper i den nasjonale toppserien Fjordkraft-ligaen, som for øyeblikket er satt på pause etter smitteutbrudd blant spillerne i nær alle 10 klubblagene.

Vålerengas mediekontakt og tidligere sportssjef, trener og spiller, Espen «Shampo» Knutsen (49), sier til VG at han håper serien kommer i gang igjen så fort som mulig, og at de får spille så mange kamper «vi kan». Han mener det vil være problematisk hvis klubblagene ikke får fullført serien med planlagte 45 kamper og NM-sluttspillet.

Petter Thoresen håper på sin side at Fjordkraft-ligaen ikke trekker i langdrag og stikker kjepper i hjulene for den oppkjøringen han mener ishockeylandslaget trenger foran VM i Riga og Minsk 21. mai til 6. juni. Forberedelsene til mesterskapet i Latvia og Hviterussland inneholder avtalte kamper mot Sverige, Finland, Danmark og Slovakia.

– Det kan bli endringer. Men vi trenger absolutt å spille kamper. Nivået i Fjordkraft-ligaen er noen hakk under det vi vil møte i VM, sier han med tanke på behovet for å matche de VM-aktuelle Fjordkraft-ligaspillerne i relevante kamper.

På spørsmål om hva han har brukt tiden uten landslag til, svarer landslagssjefen at han har sett mange kamper – på plass i de tilskuertomme Fjordkraft-ligaarenaene og via PC-en og TV-skjermen hjemme i huset på Hamar. «Utlendingene» hans spiller i Finland, Sverige, Tyskland, Sveits og USA, vel å merke også de med besvær.

Mats Zuccarello (33) er på grunn av en operasjon i armen ikke klar for seriepremieren i NHL natt til fredag, Mathias Trettenes (27) er tilbake på isen for La Chaux-de-Fonds i Sveits etter å ha slitt lenge med covid-19 – slik landslagskaptein Jonas Holøs (33) har gjort det i svenske Linköping.

Mathis Olimb (34) spilte sin første kamp på ni måneder da den tyske toppligaen DEL endelig startet en snau uke før jul. Den norske landslagsveteranens «comeback» varte bare noen minutter. Da ble han offer for en kjempesmell, med brukket neseben og hjernerystelse som resultat. Etter tre uker pålagt hvile er han kampklar igjen mot lillebroren Ken André (31) og landslagsback Johannes Johannesens (23) Düsseldorf 13. januar.