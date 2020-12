City påførte Arsenal nok et tap - røk ut av ligacupens kvartfinale

(Arsenal - Manchester City 1–4) Arsenals svake form i Premier League bedret seg ikke da Manchester City sto på motsatt halvdel i Ligacupens kvartfinale.

NYTT TAP: Arsenal-trener Mikel Arteta måtte se laget sitt gå tapende av banen nok en gang. Foto: Nick Potts / PA Wire

To b-pregede lag møttes tirsdag i kvartfinalen i den engelske ligacupen. Det endte med nok et tap for Arsenal, og det av det ydmykede slaget. Etter en dårlig andre omgang endte tilslutt Manchester City med å slå Mikel Artetas menn 4–1.

Manchester City tok en tidlig ledelse ved Gabriel Jesus. Da var kampen kun tre minutter gammel, og den islandske Arsenal-keeperen Runar Runarsson var sjanseløs.

Sjanseløs var han imidlertid ikke da samme mann var nære ved å sette Manchester Citys andre scoring etter 41 minutter. Da kom Jesus alene med Runarsson, men da vartet keeperen opp med en kjemperedning.

Det var godt nytt for Arsenal som ti minutter før utlignet mot Manchester City. Da var det franskmannen Alexandre Lacazette som stupheadet ballen forbi Zack Steffen i bortelagets bur.

I den andre omgangen var det fullstendig enveiskjøring. Etter 55 minutter plasserte Riyad Mahrez et frispark i keeperhjørnet. Der sto Runarsson som virkelig sto for kampens store brøler. Skuddet kom forholdsvis rett på keeperen som klarte å rote ballen i eget nett.

Fire minutter senere økte Phil Foden til 3–1 før Aymeric Laporte stanger inn 4–1 til bortelaget etter 73 minutters spill som også ble sluttresultatet.

Det ble tidligere denne uken kjent at finalen flyttes til april ettersom de da har håp om at flere tilskuere skal få sett oppgjøret. Opprinnelig skulle ligacupen avgjøres 28. februar.

Publisert: Publisert: 22. desember 2020 22:51