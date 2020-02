Babylykke for Filip Ingebrigtsen

Filip Ingebrigtsen (26) og kona Astrid Mangen Ingebrigtsen (26) har fått sitt første barn.

Filip Ingebrigtsen og Astrid Mangen Ingebrigtsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

For rundt fire måneder siden ble det kjent at paret ventet sitt første barn. Nå har Filip Ingebrigtsen og Astrid Mangen Ingebrigtsen fått en datter.

Det skriver Filip Ingebrigtsen på Instagram tirsdag.

Datteren har fått navnet Ellie, og ble født mandag.

– Mor er helt rå og i veldig god form. Barnet har det også veldig fint. Far er sliten, skriver Ingebrigtsen i en SMS til VG.

Filip Ingebrigtsen og Astrid Mangen Ingebrigtsen giftet seg i september 2018. Like etter flyttet den mellomste av løperbrødrene til Oslo sammen med kona.

26-åringen fra Sandnes ble europamester på 1500 meter i 2016 og har også familierekorden på distansen med 3.30.01.

Filip Ingebrigtsen blir den andre løperbroren som blir far. Henrik Ingebrigtsen har allerede to barn med sin kone Liva.

Filip Ingebrigtsen er den eneste av brødrene som valgte å løpe under årets innendørssesong. Han dro til Sør-Afrika for et høydeopphold tidlig i januar – to uker før brødrene – og løp tre ganger på åtte dager i februar.

Det resulterte i personlige rekorder på 800, 1500 og den engelske milen, og skryt av pappa Gjert Ingebrigtsen.

– Det gikk som det skulle. Han er betydelig bedre enn i fjor, sa han til NTB nylig.