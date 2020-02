Vraket fra Norges VM-lag

Erlend Bjøntegaard er ute av laget til neste VM-distanse.

Erlend Øvereng Bjøntegaard må vente på flere sjanser i skiskytter-VM. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Johannes Dale utgjør den norske kvartetten på onsdagens normaldistanse i skiskytter-VM.

Det betyr at Erlend Bjøntegaard er ute av laget til neste VM-distanse.

I helgen gikk samtlige fem norske herreløpere sprint og jaktstart. Norge hadde nemlig én ekstra plass ettersom Johannes Thingnes Bø var regjerende mester på sprinten.

– Skuffet

Bjøntegaard er nummer elleve i verdenscupen sammenlagt, som er nederst blant de fem løperne i det sterke norske VM-laget. Han ble nummer 35 på sprinten i Anterselva, før han gikk seg opp til en 15.-plass på jaktstarten. Det holdt imidlertid ikke til en plass på 20-kilometeren.

Før uttaket gjorde Bjøntegaard det klart at han håpet å gå alle distanser, og at det er naturlig å bli skuffet om man ikke blir tatt ut.

– Enhver utøver som er god nok til å gå en distanse, og ikke viser skuffelse om han ikke får gå, den utøveren bør skamme seg. Det er rom for å vise skuffelse, men det skal skje på en profesjonell og ordentlig måte uten at man ødelegger for noen andre, sa han.

Thingnes Bø var selvskreven på det norske laget. Foto: Berit Roald, ntb sCANPIX

Nye sjanser

Johannes Thingnes Bø står med 5.-plass og sølv fra VMs to første individuelle distanser og var selvskrevet på laget sammen med storebror Tarjei Bø (4.- og 6.-plass).

Christiansen og Dale får også tillit på normaldistansen selv om de ikke har hatt topplasseringer så langt.

Dagen etter normalen gås det parstafett i VM. Til helgen venter stafett og fellesstart, og da kan det komme en ny sjanse for Bjøntegaard.

