Daglig leder av Sandnes IL friidrett, Geir Eikeskog, fikk gleden av å dele ut Rogaland Idrettskrets sin innsatspokal for 2018 til Jakob Ingebrigtsen. SI

Endelig fikk Jakob Ingebrigtsen innsatspokalen

Jakob Ingebrigtsen har endelig fått Rogaland Idrettskrets’ innsatspokal for 2018 i egne hender.

For mindre enn 30 minutter siden

19-åringen fra Lura og Sandnes IL gjorde som kjent for de fleste en rekke enorme prestasjoner allerede i 2018, blant annet toppet han to medaljer under VM U20 i Finland med gull både på 1500 meter og 5000 meter under EM for seniorer i Berlin.

Les også Problemene fortsetter for Filip Ingebrigtsen: Nå skal han undersøkes

Les også Ingebrigtsens vonde rekke fortsetter

Jakob Ingebrigtsen var fortsatt bare 17 år da det skjedde. En unik prestasjon i den europeiske friidrettshistorien.

Han ble tildelt en rekke priser for prestasjonene, blant annet Rogaland Idrettskrets sin innsatspokal.

Det lyktes ikke idrettskretsen å dele ut pokalen til en travel tenåring før nå da Sandnes IL hadde sin årsavslutning for 2019.