Håvard Holmefjord Lorentzen fikk en del å tenke på etter sin 1000 meter. Sergej Grits, AP / NTB scanpix

Ny norsk skuffelse i verdenscupåpningen: – Vi må finne ut hva som har skjedd

De norske skøyteløperne har vært langt bak konkurrentene. OL-vinner Håvard Holmefjord Lorentzen fikk det svært tungt i Minsk.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Ingen av de norske skøyteløperne har så langt ikke levert toppløp i verdenscupåpningen i Minsk denne helgen. Lørdag var ingen nordmenn blant de ti beste, og avstanden til de beste har vært stor. Landslagstrener Bjarne Rykkje sier til Viasat 4 at han ikke er bekymret, men vedgår at ikke alt er som det skal være.

– Vi må finne ut hva som har skjedd her. Jeg kan ikke se at det er noe felles for alle løperne, for sprinterne og allrounderne har trent forskjellig. Vi vet litt allerede, men må finne ut mer om dette, for det er veldig kort tid etter løpene.

Landslagstrener Bjane Rykkje. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Skuffet

Viasat-kommentator Even Wetten tror det kan snu fort for Norges beste skøyteløpere.

– Status per nå er at vi ikke er gode nok. Samtidig har vi løpere som har prestert historisk godt, så dette kan snu fort. Jeg er skuffet, men ikke særlig bekymret, sier han.

Lørdag var det en skuffet Håvard Holmefjord Lorentzen som ble intervjuet etter sin 11.-plass på 1000 meter.

– Det går egentlig for sakte hele veien, og når det først sprekker på slutten, sprekker det noe helt jævlig. Et dårlig løp, sa Lorentzen til Viasat 4.

– Det går litt for sakte hele veien. Hva som gjør det, er jeg ikke helt sikker på. Jeg krysser fingrene for at det går litt bedre i morgen. Det blir spennende å se, sa han.

Lorentzen skal gå 500 meter søndag. Det er distansen han ble OL-mester på i 2018.

Thomas Krol fra Nederland vant 1000-meteren. Han slo Lorentzen med 1,33 sekunder. Allan Dahl Johansson ble nummer 17 av til sammen 19 startende, og han var 1,73 sekunder bak vinneren.

Ingen norske toppløp

Ingen av de største norske profilene har hatt en særlig god verdenscuphelg. Fredag ble Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko henholdsvis nummer 14 og 16 på 5000 meter. Ida Njåtun fikk det tungt både fredag (3000 meter) og på lørdagens 1500 meter, da hun endte på 17. plass.

– Det ser kanskje ganske ille ut, men det er noen gode ting å ta med seg. Og så må jeg bare finne litt ut av hva det er og fortsette arbeidet, for jeg tror egentlig at jeg er inne på et bra spor, det er bare at det lugger litt akkurat nå, sa Njåtun i intervjuet til Viasat etter 1500-meteren.

Jeremy Wotherspoon er trener for Norges sprintere. Han fant noe positivt tross dårlige resultater.

– Noen ting fra løpene var lette å se, blant annet at det tok litt tid å komme opp i høy hastighet. Toppfarten var bra, så det er noe på bygge videre på, sa kanadieren.