Manchester City er fortsatt under lupen i UEFA. Carl Recine, Reuters / NTB scanpix

Idrettens domstol avfeide Manchester Citys anke. Klubben risikerer fortsatt å bli kastet ut av Champions League.

Manchester City greide ikke å overbevise Idrettens voldgiftsrett (CAS) om å stoppe UEFAs etterforskning av klubben.

15. november

Fredag ble det kjent at CAS ikke tar til følge Manchester Citys anke. Det blir begrunnet med at det ikke har kommet et utfall i granskningen som Det europeiske fotballforbundet (UEFA) formelt startet i mars.

En uavhengig komité ble satt til å undersøke om den regjerende Premier League-mesteren har brutt reglene for økonomisk fair play (FFP). Manchester City har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt.

Brudd på FFP-reglene kan i ytterste konsekvens innebære utestengelse fra Champions League og øvrige europeiske turneringer. Den muligheten er der fortsatt nå som CAS har avvist anken fra City.

Manchester City-manager Pep Guardiola har fortsatt til gode å lede den engelske klubben til suksess i Champions League. Jason Cairnduff, Reuters / NTB scanpix

Får kun en bot?

Men ifølge velinformerte The Athletic kommer ikke Pep Guardiolas menn til å bli kastet ut. Nettstedet mener å vite at avgjørelsen, som kommer neste måned, bare vil bestå av en bot.

I 2014 ble City sammen med Paris Saint-Germain bøtelagt for brudd på FFP-reglementet.

Manchester City har argumentert for at UEFA ikke har autoritet til å etterforske den pengestinne klubben. Derfor gikk de lyseblå til CAS i et håp om å få stoppet saken, men uten å lykkes.

Football Leaks-avsløringer

Manchester City har ikke kommentert voldgiftsrettens avgjørelse om ikke å gripe inn i etterforskningen av klubben. Ifølge The Independent har City tidligere anklaget UEFA for å «ignorere omfattende bevis» som de har overlevert forbundets uavhengige kontrollkomité.

Det var i november i fjor at tyske Der Spiegel, samt øvrige medier som har hatt tilgang til Football Leaks-dokumentene, publiserte interne dokumenter om klubbens økonomiske drift. Det ble hevdet at City hadde lurt seg unna UEFAs reglement ved å skjule inntektskilder fra sponsoravtaler med forbindelser med klubbens eiere fra Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

UEFA innførte reglene om økonomisk fair play i 2011 for å sikre mer ansvarlig og bærekraftig pengebruk i toppfotballen. Samtlige klubber i Champions League og Europa League må levere inn regnskap til forbundet.