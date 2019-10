Ida Alstad og Byåsen måtte nøye seg med tap mot Vipers. Morten Antonsen

Ubeseirede Vipers herjet med Byåsen

Vipers Kristiansand fortsetter å feie all motstand av banen i eliteserien i håndball for kvinner. Laget stormer videre mot seriegull etter 37-27 over Byåsen.

NTB

For mindre enn 20 minutter siden

Vipers - Byåsen 37 - 27

Ni av ni mulige seirer er fasit for den hardtsatsende sørlandsklubben så langt i høst. I helgen ble ligatoer Storhamar slått med åtte mål på bortebane, og onsdag var det treer Byåsen som fikk kjørt seg.

Heidi Løke fortsatte der hun slapp i forrige kamp (13 mål mot Storhamar) og scoret fire ganger før pause. Byåsen holdt brukbart følge de første 11-12 minuttene, men så stakk Vipers ifra.

Ledelsen var 14-7 etter 20 minutter, og på det meste var vertene foran med ti mål i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 21-12.

Jacobsen scoret ni

Vipers fjernet ikke foten fra gasspedalen i annen omgang. Hjemmelaget økte raskt ledelsen til elleve mål, og det ble en meget tung dag på jobben for Byåsen-spillerne.

Løke ble Vipers' mestscorende med pene åtte fulltreffere. Hun var som vanlig effektiv med en treffprosent på 89. For Byåsen scoret Julie Jacobsen ni mål, men det endte med timålstap for gjestene.

Til helgen venter en viktig hjemmekamp mot Molde for Byåsen. Vipers har seriepause fram til 13. november.

Heidi Løke var igjen sentral i en suveren Vipers-seier. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Storhamar slo tilbake

Storhamar gjorde for øvrig jobben borte mot Gjerpen onsdag kveld. Gjestene ledet komfortabelt hele veien og vant til slutt 28-23. Storscoreren Emilie Margrethe Hovden banket åtte baller i nettet for de gule.

Tertnes slet lenge hjemme mot tabellnabo Aker og lå under 13-16 til pause, men bergenserne vartet opp med en skikkelig snuoperasjon i annen omgang. Tina Abdula og Linn Gossé ble toppscorere med åtte mål hver i Tertnes' 35-28-seier.

Favorittseier ble det også for Oppsal borte mot Follo. Også Oslo-laget lå under til pause, men anført av Eira Aune og Frida Rønning snudde Oppsal til klar seier 26-19.