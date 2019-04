Norsk golfsensasjon spiller for ære og berømmelse, men ingen penger

Viktor Hovland gikk uredd til verket. Når er han den første nordmannen som har klart cut-en i en Masters-turnering. Og han er den andre nordmannen som har klart det i en majorturnering.

Den unge norske golfspilleren hadde fått invitasjon til en av de virkelig store turneringene, Augusta Masters. Han skulle spille i samme turnering som sitt store forbilde Sergio García etter å ha vunnet det amerikanske amatørmesterskapet i fjor.

Amatørmesteren får invitasjon til denne store turneringen som for alvor starter golfsesongen.

Chris Carlson / TT NYHETSBYRÅN

Slo forbildet

Da de to første dagene av turneringen var unnagjort, var det Viktor Hovland som hadde kvalifisert seg til videre spill.

Sergio García klarte ikke cut-en. Etter to dager blir feltet splittet. De 50 best rangerte gikk videre. Resten måtte finne seg noe annet å gjøre de siste to dagene av helgen på den legendariske banen i Augusta i Georgia.

Fakta: Viktor Hovland Født: 18. september 1997 Fra: Oslo Norsk klubb: Miklagard Golf Spiller for i dag: Oklahoma State University Meritter: Norsk mester som 16-åring i 2014. Vant US Amateur Championship i 2018

Dermed sto 21-åringen fra Miklagard Golf for en aldri så liten sensasjon. Etter to dagers spill var han på en 29. plass. Før turneringen startet gikk han en liten treningsrunde sammen med forbildet Garcia.

– Jeg har sett opp til ham i ganske mange år. Han er ikke så dårlig i golf, liksom! Det var kult å spille med ham, sa han til Norsk Golf etter den opplevelsen.

Og selv om han ikke skulle nå helt opp i de to siste dagene av turneringen, har han nå blitt et kjent navn i golfkretser. Han har gått fra å være en helt grei spiller i amerikansk collegegolf til å hevde seg helt oppe blant de aller beste.

Får ingen premie

Det er mye penger i internasjonal toppgolf. Men det er til liten nytte for Viktor Hovland. Han spiller fortsatt som amatør på collegelaget til Oklahoma State University. Dermed kan han ikke motta premiepenger for sin prestasjon i USA denne helgen.

Ifølge Golf Monthly er premiepengene for en 29. plass 78.100 dollar (ca. 630.000 kroner). Skulle han spille seg opp vil beløpet han går glipp av stige betraktelig. En tiendeplass gir pengepremie på 2,5 millioner norske kroner og vinneren stikker av med 16 millioner kroner.

Turneringen avsluttes natt til mandag. Etter de to første dagene er det fem spillere som er 7 slag under par. (Louis Oosthuizen, Francesco Molinari, Adam Scott, Brooks Koepka og Jason Day).

Viktor Hovland på en 29. plass er ett slag under par.