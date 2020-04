Pengekrangel i Fotball-England: – Hvorfor er spillerne plutselig de store stygge ulvene?

Premier League mener spillerne burde gå ned 30 prosent i lønn. Nå møter ligaen massiv motstand av spillerforeningen og fotballprofiler.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Wayne Rooney mener Premier League-spillerne henges ut som syndebukker. Foto: PETER CZIBORRA, REUTERS

Den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney skapte overskrifter da han gikk knallhardt ut mot Premier League og de britiske myndighetene over tiden det tok før de stanset fotballen i England på grunn av koronaviruset.

Rooney, som i dag er under kontrakt med Derby i Championship (nivå to), gir nå Premier League det glatte lag igjen i sin spalte i avisen Sunday Times etter ligaens forslag om å kutte spillernes lønn med 30 prosent.

– Hvorfor er spillerne plutselig de store stygge ulvene? Ligaens offentliggjøring av ønsket (om lønnskutt) legger bare mer press på spillerne og setter dem etter min mening i en umulig situasjon, skriver Rooney.

– Hvis noen av spillerne går og ut sier at «de ikke er enig» eller «ikke vil gå ned 30 prosent i lønn», så vil dette presenteres under avistitlene «Rike spillere nekter å godta lønnskutt», fortsetter han.

FIKK DU MED DEG DENNE? Liverpool ber staten om hjelp til å betale lønninger. Det får britisk presse til å reagere: – Det er en skam

Vil øke støtten til helsevesenet

Nylig ba den britiske helseministeren Matt Hancock Premier League-klubbene om å ta ansvar under koronakrisen.

– Alle bør gjøre sitt, og det gjelder også Premier League-spillerne, sa Hancock.

– Tatt i betraktning av hvor mye mange har ofret, blant annet noen av mine kolleger i helsevesenet som har måtte betale prisen for å gå på arbeid, bli smittet og dø, så er det minste spillerne kan gjøre å gå ned i lønn, fortsatte han.

Premier Leagues kom fredag med et forslag om å forskuttere cirka 1,6 milliarder kroner i økonomisk støtte til klubbene i de fem divisjonene under Premier League, samt gi omtrent 255 millioner kroner til helsevesenet.

Lørdag diskuterte Premier League lønnskuttet med den engelske spiller- og trenerforeningen, uten umiddelbar enighet. PFA mener nemlig det kan være bedre for allmennheten om de beholder lønnen.

Matt Hancock ønsker at Premier League-spillerne skal kutte lønnen sin under koronakrisen. Helseministeren får kritikk for uttalelsen av Derby-spilleren Wayne Rooney. Foto: PIPPA FOWLES, 10 DOWNING ST / REUTERS

Viser til bortfall av skatteinntekter

I en uttalelse fra spillerforeningen (PFA), sitert av blant annet BBC, sies det at spillerne ønsker å ta ansvar og bidra økonomisk. I tillegg er fagforeningen villig til å fortsette diskusjonene med ligaen, men mener det er en komplisert situasjon som krever tid.

Spillerforeningen viser blant annet til at et lønnskutt på 30 prosent vil bety store tap for staten gjennom bortfall av skatteinntekter. Kuttet vil utgjøre cirka 6,4 milliarder kroner over ett år, noe som vil koste myndighetene 2,5 milliarder kroner i skatteinntekter, ifølge PFAs utregninger.

– Hva vil det bety for helsevesenet (NHS)? Var det tatt hensyn til dette i forslaget fra Premier League, og regnet helseminister Matt Hancock inn dette da han offentlig ba spillerne om å godta lønnskutt, spør PFA.

De uttrykker seg også positive til å gi helsevesenet 255 millioner kroner, men mener også at «beløpet kunne vært mye større».

Kritisk til helseministeren

Rooney later til å være mest kritisk til Premier League i sin spalte, men er heller ikke imponert over helseminister Matt Hancocks uttalelser, og sier at hendelsene de siste dagene er «en skam».

– Han skulle gi nasjonen siste nytt om den største krisen vi noensinne har hatt i våre liv. Hvorfor var lønnen til fotballspillere noe han tenkte på? Var han desperat etter å flytte oppmerksomheten bort fra myndighetenes håndtering av pandemien? spør Rooney.

Andre britiske fotballprofiler og -journalister har også gått hardt ut mot Hancock og Premier Leagues håndtering av saken.

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville, nå ekspert for Sky Sports, mener det hadde vært bedre om Premier League og PFA kom med en felles uttalelse, og at dette kunne satt spillerne under mindre press.

– Spillerne trenger tid, og det er ikke noe tvil om at de vil hjelpe, men om ti år ønsker de å vite at avgjørelsen var rett for dem selv, klubben deres og samfunnet rundt dem, sier Neville til Sky Sports.