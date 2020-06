EM-kvalifiseringstrekningen klar: Gunstig oppsett for Sagosen og Norge

Sander Sagosen og resten av de norske håndballgutta møter Latvia, Hviterussland og Italia i EM-kvalifiseringen for mesterskapet i 2022.

Sander Sagosen og Norge endte med EM-bronse i årets mesterskap. Foto: Vidar Ruud

NTB-Espen Hartvig

Trekningen ble foretatt i Wien tirsdag. Utfallet betyr at toppseedede Norge høyst trolig enkelt tar seg videre, kanskje sammen med interessante Hviterussland. De to beste fra puljen får EM-plass. Fire av åtte gruppetreere kvalifiserer seg også.

Vertsnasjonene Ungarn og Slovakia, tittelforsvarer Spania og Kroatia (nummer to i siste EM) er allerede klare for EM.

Kent Robin Tønnesen har stått over de to siste mesterskapene for Norge på grunn av skade. Han var med via digitale løsninger under trekningen.

– Jeg ønsker aller mest å møte Ungarn i EM fordi det vil bety mange tilskuere på tribunen og stor stemning, sa han.

Tønnesen spiller i Ungarn til daglig for storklubben Veszprém.

Hardt

Det skal delta 24 nasjoner i EM, og kampene er fordelt mellom Ungarn og Slovakia i perioden 13. til 30. januar 2022.

Det kan bli det tredje mesterskapet på tolv måneder for Norge. VM og OL er planlagt i januar og juli-august neste år.

EM-kvalifiseringen spilles i perioden november i år til mai 2021.

Norge har bronse (i år), 6.-plass (2018) og 4.-plass (2016) i EM etter at Christian Berge overtok som trener. Laget hans har tapt to VM-finaler i samme periode. Begge kom mot vertsnasjonen Frankrike (2017) og Danmark (2019).