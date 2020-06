Benzema i fyr og flamme med klassescoringer da Real Madrid knuste Valencia

Real Madrid og Barcelona fortsetter å følge hverandre i toppen av La Liga. Karim Benzema noterte seg for to perlescoringer i 3-0-seieren.

Karim Benzema satte inn kampens første i oppgjøret mot Valencia. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB scanpix.

For da Barcelona slo Leganés 2–0 tirsdag, var katalanerne fem poeng foran Real Madrid, med én kamp mer spilt.

Torsdag var det derfor tre meget viktige poeng på spill for Real Madrid i hjemmeoppgjøret mot Valencia. Og hovedstadslaget gjorde jobben etter en meget solid 2. omgang.

Comebackscoring

1–0 var et faktum etter timen spilt. Eden Hazard ble taklet, men fikk dyttet ballen videre til Benzema. Han bredsidet ballen i lengste hjørne.

Det var bare franskmannens andre mål på de siste åtte kampene, men han var i fyr og flamme tidlig i sesongen.

Marco Asensio bredsidet inn 2–0 etter 75 minutter. Det skjedde etter at han ble byttet inn drøye minuttet før.

Kampen var den lovende midtbanespillerens første siden juli 2019. Han har slitt med en kneskade siden. Scoringen ble feiret med kyss, klapp og klem, eller nesten, siden spillerne så vidt klarte å overholde koronareglene.

Spinnvill scoring

Kampens siste var kveldens vakreste. Benzema fikk ball av Asensio, trikset den over Daniel Weiss med høyrefoten og måkte ballen i krysset med venstrefoten fra 15 meter.

Da applauderte Zinédine Zidane fortjent for sin landsmann.

19 år gamle Lee Kangin har nok hatt bedre dager på jobben enn torsdag kveld. Valencia-spilleren kom inn etter 76 minutter og ble sendt i garderoben med direkte rødt kort 13 minutter senere da han sparket tre ganger etter Sergio Ramos og ikke etter ballen.

Storseieren gjør at Barcelona fortsatt ligger to poeng foran Real Madrid. Det er igjen ni kamper for begge lag.